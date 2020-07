Elmarad a szervezett megemlékezés Bözödújfaluban

Több helyen tesztelnek kérésre, de többen is igénylik

A székelyudvarhelyi kórházban is rendszeresítik a kétnyelvű koronavírusteszteket, angol nyelven is feltüntetik az igazoláson a szükséges információkat, hogy határátlépésnél is használható legyen a dokumentum. Az elmúlt napokban érezhetően megnőtt a tesztigénylők száma.