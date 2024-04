Ellenőrzik a sok betegszabadságot adó orvosokat

Akárcsak az ország más részein, Maros megyében is egyre magasabb a háziorvosok átlagéletkora, ugyanakkor négy olyan község van a megyében, ahol egyáltalán nincs biztosítva az alapvető egészségügyi ellátás – derült ki azon a szerdai találkozón, amelyet Marosvásárhelyen tartottak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének részvételével.

Leonard Azamfirei, az orvosi egyetem rektora arról beszélt, hogy az egyetem folyamatosan fejlődik, modern oktatási módszereket alkalmaznak, és a hallgatók is egyre képzettebbek, de

A prefektusi hivatal nagytermében találkoztak szerdán délután a Maros megyei állami és magánegészségügyi intézmények képviselői, háziorvosok és fogorvosok, akik kérdéseket tehettek fel Valeria Herdeának, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének, illetve Horațiu Moldovan egészségügyi államtitkárnak is. A találkozó témája: milyen nehézségek vannak a Maros megyei egészségügyben, milyen hiányosságokat kell pótolni.

Beszélt arról, hogy a helyhatóságok is ki kell vegyék a részüket a megfelelő, elérhető egészségügyi szolgáltatások lehetőségének a megteremtésében, megfelelő helyeket biztosítva az intézményeknek. Elmondta, hogy

Szükség van a beruházásokra, új kórházak építésére. Példaként említette, hogy az orvosi egyetem is épít EU-s pénzekből egy gyakorló kórházat, amely előreláthatóan 2025-ben készül el. Kiemelte ugyanakkor, hogy nagyon fontos lenne odafigyelni a háziorvosokra, a háziorvosi hálózatra is, hiszen ezt a hivatást egyre kevesebben választják.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetője beszélt arról is, hogy idén 3,7 milliárd lejt hagytak jóvá a betegszabadságok kifizetésére. Kiemelte:

Herdea elmondta, reméli, hogy júliustól, amikor lejár az érvényben lévő szerződése az orvosoknak, a jelenlegi finanszírozási értékekkel és nem kevesebbel tudják megkötni velük az új szerződést. Kérte a háziorvosokat, hogy figyeljenek a betegekre, figyeljenek jobban a betegségmegelőzésre, a születésnapjuk környékén hívják be, vizsgálják meg és szükség esetén küldjék további kivizsgálásokra a pácienseket.

Herdea kérte, hogy a megyei orvosi kamara is vizsgálja meg az ilyen helyzeteket. Ugyanakkor kitért arra is, fontosnak tartja, hogy ne csak hivatalnokok nézzék át az iratokat és értékeljék a vizsgált orvosok tevékenységét, hanem mindig legyen egy szakorvos is, aki meg tudja ítélni, hogy indokolt-e a betegszabadság kiírása. Valeria Herdea szerint minden ellenőrzést tisztelettel kell elvégezni.

Megoldásra váró gondok

A megyei háziorvosi egyesület elnöke, Iulia Băilă az egyik legnagyobb gondként azt emelte ki, hogy Marosvásárhelyen nem sikerült létrehozni az állandó orvosi ügyeleti központot, holott erre nagy szükség van, mentesíteni tudnák a sürgősségi ügyeleteket is. Továbbá kérte, hogy egységesítsék az informatikai rendszert, hogy láthassák, a szakorvoshoz küldött páciens milyen kezeléseket kapott, továbbá azért is, hogy elegendő legyen egyetlen receptet kiállítani, ne kelljen egy idős, krónikus beteg 4-5 különböző recepttel távozzon a rendelőből.