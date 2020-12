Elkezdődött a síszezon Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

A Maradasi Hargita sípályáján már előkészítették a terepet. Sipos Zoltán, a pálya vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az ott található Kicsi Mihály és Kicsi Súgó lejtők nehézségi foka könnyű, illetve közepes, és remélik, hogy december 15-éig a körülmények nagyon jók lesznek a sportág űzéséhez.

HIRDETÉS

Nicolae Baciu, a maroshévízi sípálya tulajdonosa szerint a pályák jelenlegi állapota megfelelő, és nagy az érdeklődés a sportág szerelmeseitől. A világjárványra való tekintettel minden síelőnek be kell tartani a szabályozásokat, tehát vigyáznia kell a megfelelő távolságtartása, továbbá a védőmaszk, illetve a kézfertőtlenítők használata elengedhetetlen a saját, illetve mások biztonságának megőrzéséhez. Homorfürdőn is folyamatban van a pálya előkészítése, hogy a síszezon ott is a lehető leghamarabb elkezdődhessen.