Elkezdődhet jövő év elején a lámpatestek cseréje Székelykeresztúron

A Környezetvédelmi Alapnál (AFM) pályázott sikeresen a székelykeresztúri önkormányzat a helyi közvilágítási rendszer modernizálása érdekében. A projekt összértéke hárommillió lej, amelynek húsz százalékát kell önrészként előteremteni.

Mit tartalmaz a projekt?

Koncz Hunor János, a település polgármestere lapunknak elmondta, a beruházás részeként összességében 825, elavultatnak számító lámpatestet fognak korszerű LED-es égőkre cserélni. Egy okos rendszert is kialakítanak, amelyet a későbbiekben telefonról is tudnak majd irányítani: szabályozhatják a fényerősséget, ki- és bekapcsolhatják a lámpatesteket. Érdekességként azt is megtudtuk, a projekt során felszerelt érzékelőknek köszönhetően