Elit Alakulat 2.0 – kalandra szólító kiállítás nyílt a Csíki Székely Múzeumban

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a magyar régészet elmúlt 100 évének és a magyarság történetének legfontosabb és legszebb tárgyi emlékeként jellemezte a Székelyföldre elhozott tárlatot. László Gyuláról, a legnagyobb magyar történészről is említést tett. „Neki is köszönhetjük azt, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk és hova tartunk a 21. század derekán. Az ő munkássága jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy történelmünkre büszke nemzetté válhattunk.

Tanulmányozható a temető térképe

A leletanyagok mellett a látogató tanulmányozhatja a temető térképét és akárcsak egy régész, rekonstruálhatja a történéseket: minden vitrinnek van egy száma, ugyanígy minden fióknak is, és a fülszövegekben utalások találhatók más vitrineknek más fiókjaihoz. 64 ilyen kapcsolat van, tehát a kiállítás bármelyik pontján kapcsolódik be a látogató, önállóan tud kutatni. „A látogató számára a leginkább a kórházi betegkartonokhoz hasonló leírásokat is készítettünk, amelyeket mi is mindig elkészítünk, amikor egy temető feldolgozását végezzük. A látogató megkapja a térképet, a leírásokat, a tárgyakat és lehetősége van, hogy egy alternatív rekonstrukciót készítsen. Nem csak a régésznek van joga gondolkodni a múltról, hanem bárkinek. Készítettünk egy alkalmazást, ahol a két vezéri sírt feltárhatják. Igyekeztünk az informatikai eszközöket háttérbe szorítani, mert úgy gondoltuk, hogy akkor is lehet valaki interaktív, ha beszélget a másikkal. A pihenőtérben van egy kvízjáték, ahol egymás ellen játszhatnak a látogatók és végül megtudják, hogy milyen honfoglaló vezérek vagy éppen milyen régészek lennének” – avatott be a részletekbe Pusztai Tamás.