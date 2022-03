Elismerték az erdélyi vállalkozói mentorprogram második évadának résztvevőit

A Studium HUB-ban szervezett rendezvényen jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Kelemen Hunor miniszterelnökhelyettes, az RMDSZ szövetségi elnöke, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Tóth László főkonzul, Vass Levente, az egészségügyi minisztérium államtitkára, Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke és Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere is.

– mondta a politikus, hozzátéve, hogy ez egy olyan program, amely által a mentorok és a mentoráltak is kamatoztatni tudják a tudásukat.

a cselekvő nemzet évtizedének is lehetne mondani, hiszen „a munka nem most kezdődött”.

A 2019-ben Vajdaságban indított Mentorprogram második évadát zárták most. Erdélyben az első évadban százan, a most zárult másodikban 156 vállalkozó vett részt. Az egész programban hatszázan vettek részt, egyharmad részük mentor, kétharmad részük mentorált.

A mentorprogramnak az a lényege, hogy jól menő vállalkozással foglalkozó vállalkozók mentorálnak most induló fiatal vállalkozókat, ezáltal lerövidítik azt a terminust, ami a betanulásra fordítanak és így hamarabb válhatnak sikeres vállalkozóvá és egy kapcsolatrendszert, tudást adnak át a fiataloknak

– hangsúlyozta Potápi, hozzátéve azt is, hogy „ezt a programot nem fogjuk befejezni, mert látjuk, hogy minden régióban nagy az érdeklődés és újabb és újabb vállalkozókat tudunk bevonni. Ezt akár minden évben el lehet indítani, fiatal vállalkozók számára.

A nagyon fontos az, hogy vállalkozói szinten egy erős összetartozástudatot ad, aminek az alapja az, hogy magyar vállalkozókról beszélünk, mert a mentor is és a mentorált is magyar

Két jelentős dátumról beszélt Potápi: a 2010. május 26-ról, amikor a Magyar Országgyűlés arról döntött, hogy lehetővé teszi a kettős állampolgárságot, könnyített eljárás keretében, hogy akik már egyszer magyar állampolgárok voltak, visszakapják, illetve leszármazottaik is hasonló módon vehetik fel az állampolgárságot. A magyar állampolgársághoz szavazati jog is társul, hiszen nincsen elsődleges, vagy másodlagos magyar állampolgár. A másik fontos dátum, a 2022. április 3-a amikor egy nemzet választ.

Ennek egyik színtere a gazdasági építkezés, hiszen van egy gazdaságilag, politikailag erős Magyarország, amely kisugárzik a Kárpát-medencébe és hasonlóan erős magyar közösségeket akar építeni. Számunkra az is biztató dolog, hogy nem csak Magyarország gazdasági erősödése zajlott az elmúlt időszakban, hanem ugyanígy a közép-európai térségnek az országai is együttesen gazdaságilag is erősödtek.