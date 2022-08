Elindítják a katolikus gimnázium újraalapításának folyamatát

Újrakezdődhet a marosvásárhelyi katolikus iskola kálváriája, miután jogerősen érvénytelenítette a Legfelsőbb Bíróság a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium működési engedélyét. Most egy korábbi alapfokú ítéletet emeltek jogerőre.

„Az első lépés a római katolikus iskola megalapításához, hogy a városi tanács szándéknyilatkozatot fogad el az iskolahálózat módosításáról, tételesen a Bolyai Farkas Gimnázium megosztásáról (hiszen ott vannak jelenleg a volt rákóczis diákok is).

Ezért a helyi tanács, a római katolikus státus és a szülők kéréseinek eleget téve egy szándéknyilatkozatot szeretne elfogadni arról, hogy megalapítsa a római katolikus felekezeti iskolát, ezzel változtatás eszközölve a 2023-2024-es tanévre érvényes iskolahálózatban, vagyis nem a most szeptembertől, hanem a következő szeptembertől kezdődő tanévben.

Ezt a szándéknyilatkozatot elküldi a megyei tanfelügyelőségnek, amelynek vezetőségi tagjai szintén szavazásra bocsátják ezt. Vagyis a tanfelügyelőség vezetőségi tagjai is jóvá kell hagyják a római katolikus felekezeti iskola megalapítását. Augusztus 31-ig kell elküldeni a két döntést a tanügyminisztériumhoz ahhoz, hogy a folyamat elinduljon és a 2023-2024-es tanévre iskolahálózatot módosítsák

– fejtette ki az önkormányzati képviselő.

Minden lépést pontosan be kell tartani

Frunda Csenge arról is beszélt, hogy nagyon fontos, hogy most minden előírást, szabályt, követelményt betartsanak és a kiszabott határidőket is betartva hozzák meg a döntéseket. Ezért kerül ez a határozattervezet a városi tanács augusztusi ülésének napirendjére, mert