Elharapództak a problémák, növelik az iskolai tanácsadók számát

„Mostanig azt próbáltuk elérni, hogy a megye minden iskolája tartozzon valakihez, ami nyilván gyakorlati szempontból kivitelezhetetlen volt egyes esetekben. Voltak olyan iskolák, amelyek úgymond sürgősségi esetekben kerültek egy-egy tanácsadóhoz. A hálózatban dolgozó hatvannégy kolléga közül nagyon sokan voltak, akik nem nyolcszázzal, hanem még ezerháromszázzal is dolgoztak, tehát még annál is sokkal többel, amit a régi törvény előírt.

Ugyanakkor elveszünk iskolákat olyan kollégáktól, akikre nagy diáklétszám jutott, mert még úgy is megmarad esetükben az a bizonyos nyolcszázas diáklétszám. A tíz új állást tehát mindenképpen meghirdetjük – reméljük lesznek is kollégák, illetve szakemberek, akik versenyvizsgáznak majd –, de

A szakemberhiány nemcsak a keretszámokhoz viszonyítva vált egyre égetőbb gonddá az elmúlt években, hanem azért is, mert az iskolai problémák száma egyre csak nő. „A problémák megsokszorozódtak. A médiában is sokszor megjelenik, hogy

nagyon sok a bullying (rendszeres, hosszabb időn át elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazás, megfélemlítés, megalázás, zaklatás, szekálás – szerk. megj.), az agresszivitás, és igenis kell drogprevenció, mert elharapódzott az iskolások körében, és egyre kisebb életkortól kezdődően vannak viselkedési problémák. Most a tanácsadói részt kiemeltem, de amit még tapasztalunk – mert hozzánk tartoznak a logopédusok is –, hogy

A problémáknak a sokasága megkövetelné, hogy minél több szakember legyen, mert nagyon sok esetben a pedagógusok tehetetlenek” – vázolta a jelenlegi helyzetet Szabó Irén Ottilia.

Az iskolai tanácsadók teendőivel kapcsolatban azt is hozzáfűzte, ők nemcsak a gyermekekkel dolgoznak, hanem a több száz gyerek szüleivel, illetve az adott tanintézmény pedagógusközösségével is. A munka hatékonyságát az is csökkenti, hogy egy-egy tanácsadó több tanintézetben is dolgozik, némelyikük minden nap más településre kell utazzon emiatt.

Az öltöző vagy kapusszoba nem megoldás

Az iskolai tanácsadók helyzetét tekintve az is gondot jelent, hogy számos tanintézetben nem tudnak számukra megfelelő irodát biztosítani,