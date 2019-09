Elhagyott, gazdátlan autókat térképeztek fel Székelyudvarhelyen

Huszonegy elhagyott autót azonosított be az elmúlt hónapokban Székelyudvarhelyen a helyi rendőrség. A tulajdonosokat felszólították, hogy ne közterületen tárolják járműveiket, ám nem minden esetben jártak sikerrel.

Ha a tulajdonos nem tesz eleget a felszólításnak, a helyi rendőrség elszállíttatja a köztéren tárolt járműveket • Fotó: Beliczay László

A városlakók és saját megfigyeléseik alapján huszonegy elhagyott autót azonosított be Székelyudvarhelyen a helyi rendőrség – tudtuk meg László Szabolcstól, az egység vezetőjétől. Mint mondta, mindegyik jármű tulajdonosát felszólították, hogy ne tárolja közterületen az autóját, és

nyolc esetet leszámítva eleget is tettek a kérésüknek.

Akik a továbbiakban sem hajlandók együttműködni a rendőrökkel, arra számíthatnak, hogy az egység záros határidőn belül elszállíttatja a közteret foglaló tulajdonukat.

László Szabolcs hangsúlyozta, már csak azért is fontos az intézkedésük, mert így is kevés parkolóhely van a városban. Mindemellett a zsúfolt lakótelepeken, bejáratoknál tárolt járművek a forgalmat is akadályozzák, továbbá rontják a városképet. Az érintett tulajdonosoknak azt javasolja, hogy

ha már nincs szükségük az autójukra, akkor a parkolóhelyek foglalása helyett adják le az országos roncsprogramba, hiszen így akár hasznot is húzhatnak belőle.

Az elhagyott autók feltérképezését a továbbiakban is folytatják, és ha nem lesz más megoldás, el fogják szállíttatni azokat – tette hozzá az igazgató.

A törvények szerint



Gazdátlan járműnek a hatályos törvények szerint az számít, amely nincs bejegyeztetve, ugyanakkor tulajdonosa a rendőri felszólítást követő tíz napon belül nem jelentkezik az egységnél. Az elhagyott járművek ugyanakkor be vannak jegyeztetve, ám bizonyítható, hogy egy évig nem használták, csak közterületen tárolták azokat. Ebben az esetben is felszólítást küldenek a rendőrök a tulajdonosnak, akiknek szintén tíz nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek az egység székhelyén.