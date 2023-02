Elfogadták Csíkszereda költségvetését

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere kiemelte, hogy idén is beruházás-központú, és mindemellett stabil költségvetést állítottak össze. A polgármester ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy

A nagyobb fejlesztések között megemlítette, a vasúti felüljáró híd átépítését, a buszpályaudvar felújítását, a sportpark létrehozását, a tervezett buszgarázsok és a CNG gázas töltőállomás kialakítását, a Hargita utca felújítását, a két tornaterem építésének befejezését, a jelenleg hőszigetelés alatt álló tömbházak felújításának befejezését és kilenc újabb elkezdését.

A beruházásokra szánt közel 258 millió lej a következőképpen áll össze:

70,8 millió lej saját bevétel,

136,6 millió lej európai uniós forrás,

39,5 millió lej állami forrás,

11,2 millió lej pedig a lakók önrésze a tömbház-hőszigetelésekre.

Korodi kitért arra is, hogy számos kulturális és sportesemény támogatását vállalják ebben az évben is, amelyet azért is tartanak fontosnak, mert mindezen programok hatással vannak a város gazdaságára is.