Életminőséget javító háromszéki programok

A cél, hogy a fiatalokat helyben maradásra vagy hazatelepedésre ösztönözzék, a programok lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak, egyházaknak különböző fejlesztések megvalósítására, ezzel felzárkóztatva a kistelepüléseket és vonzóbbá téve a vidéki életet – mondta Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke. A kilenc támogatási program keretében

10–25 ezer lej közötti összeget lehet megpályázni, a helyi önkormányzat legalább ugyanakkora összeggel kell hozzájáruljon.

Egyszerűsítették az eljárást, bővítették a támogatásra jogosultak körét, hogy ne csak építkezési munkálatra, hanem felszereltségre is pályázhassanak. Az elmúlt évek adatai alapján

a legsikeresebb program a kultúrotthonok felújítása, felszerelése volt,

tíz év alatt 124 projektet támogattak, összesen 1,6 millió lej értékben.

Kilenc éve indult a sportbázisok modernizálását célzó program, eddig összesen 42 pályázatot támogattak közel félmillió lej értékben. Hét éve lehet támogatást igényelni a vidéki orvosi rendelők felújítására, támogatták a baróti és kézdivásárhelyi kórházat is, összesen 33 pályázatot finanszíroztak 600 ezer lej értékben.

Vidéki iskolák és óvodák modernizálására az elmúlt öt évben 1,8 millió lejt fordítottak. A vidéki könyvtárak, múzeumok, emlékszobák felszerelése nemrég került be, négy pályázatot támogattak közel százezer lej értékben. Elindították az önkéntestűzoltó-szertárak felújítását és felszerelését célzó programot is. Ugyanakkor működik az Iskolatáska program és a tanórák utáni oktatás, az after school program támogatása.