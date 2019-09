Elérkezett valamennyi lakástulajdonosi társulás számára a kötelező házi rend kidolgozásának határideje

Kifüggesztett rendszabályzat egy székelyföldi tömbházban. Előírások a zökkenőmentes mindennapokért • Fotó: Gábos Albin

Más gondokkal küszködik Gráncsa Matild, egy másik csíkszeredai lakástulajdonosi társulás elnöke. Az egyik központi toronyházban egy lakó rengeteg macskát tart, a tíznél is több állat miatt pedig elviselhetetlen bűz és kosz tapasztalható a tömbházban. Az elnök érdeklődésünkre elmondta, összeállították már a rendszabályzatot a törvénynek megfelelően, egyelőre azonban nincs begépelve és kifüggesztve. De belefoglalták például, hogy tilos olyan házi kedvenceket tartani, amelyek hangoskodással zavarják a lakókat vagy egészségügyi kockázatot jelentenek. A sok kisgyerek délutáni pihenése miatt azzal a lehetőséggel is éltek, hogy meghosszabbítják a csendórák időtartamát: 15 és 17 óra között is tilos lesz a hangoskodás. A törvény lehetőséget biztosít a lakástulajdonosi társulások számára, hogy a kötelező, 22 és 8 óra, valamint 13 és 14 óra közötti csendórákon kívül további időszakokat is megnevezzenek, amikor tilos a zajongás.

Utóbbi azért is fontos, mert a törvény lehetőséget biztosít a lakástulajdonosi társulások számára, hogy a kötelező, 22 és 8 óra, valamint 13 és 14 óra közötti csendórákon kívül további időszakokat is megnevezzenek, amikor tilos a zajongás.

Țâlea Mihaela, aki több csíkszeredai lakószövetség elnöki tisztségét is ellátja, érdeklődésünkre arról számolt be, hogy kidolgozták már a szabályzatot, egyes tömbházakban ki is van függesztve, másokban nem. A dokumentumban a már mások által is említett tényezők mellett többek között azt szögezték le, hogy a zöldövezetre nem szabad szemetet dobni, a megtelt szemetes zacskót pedig tilos kitenni az ajtók elé.

Bíró József, az egyik székelyudvarhelyi lakószövetség elnökének elmondása szerint már fél éve elkészítették a törvény által előírt szabályzatot. Egy városszintű egyeztetés után a lakástulajdonosi társulások meghatároztak egy közös irányvonalat, és azt mindegyik lakószövetség a saját egyéni igényei és panaszai szerint alakította tovább.

Esetükben például a lépcsőházfelelősök olvassák le a vízórát minden hónapban, nem bízzák azt a lakókra.

Szintén rég elkészítette már a szabályzót az egyik marosvásárhelyi lakószövetség is: Kővári Zoltán elnök elmondása szerint még a törvény életbe lépése után összeállították a dokumentumot és ki is függesztették a tömbházakban. Az alapvető tisztasági és együttélési szabályok mellett azt is leszögezték, hogy tilos cigarettázni a lépcsőházban.