Elektronikus pénztárgéppel kell rendelkezzenek a magánórát tartó tanárok

A 10 százalékos jövedelemadó kiszámítására példákat is ad az adóhatóság, továbbá arra is kitérnek a tájékoztatóban, hogy azok a magánórát tartó pedagógusok, akik alkalmazásban is állnak, csak a független tevékenységből származó jövedelmük felére kell jövedelemadót fizessenek. Az adóbevallást május 25-ig kell benyújtsák a pénzügyhöz, a bevételeikre számolt adót pedig egy éven belül kell törlesszék.

Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan fiatal pedagógusok – akiknek sok diákja van –, akik be fogják vállalni, hogy bejegyeztetik az egyéni vállalkozást és megveszik a pénztárgépet. Én ezt nem zárom ki, sőt tudom, hogy lesznek, akik megcsinálják, ha ezt az előírást nagyon szigorúan betartatják. Viszont azt is tudom, hogy a pedagógusok nagy része inkább abba fogja hagyni a magánóratartást

– magyarázta Gábos Anna. Gyakoriak az olyan esetek is, amikor idősekre, esetleg nyugdíjas tanítónőkre kell bízzák a szülők a gyerekeiket, akik lényegében pótmamaként vigyáznak rájuk és tanítják is, amíg a szülők hazaérkeznek munkából. Ilyen esetekben méltánytalan is volna elvárni, hogy ezeknek az idős hölgyeknek elektronikus pénztárgépe legyen, amivel elszámolhatják bevételeiket – véli az igazgató. Gábos Anna szerint egyszerűbb formát kellene találjon az állam a magánórák ellenőrzésére. Meg lehetne ezt az intézményesített oktatásban is szervezni, például délutáni programként, állami finanszírozással – mondott egy hirtelen ötletet az igazgató.

A pótórák elszámolásával is gond van

Hasonló véleményen van Kocs Ilona, az oktatásban dolgozók érdekvédelmi tömörülésének, a Tanügyi Szabad Szakszervezetnek a Hargita megyei területi vezetője is. „Ha a gyermek magánórára szorul, akkor azt tartsák meg az iskolában. Tartsa meg az iskolában az ő tanára, és neki fizessék ezt ki pótóraként” – vázolta elképzelését. Kérdésünkre elmondta, a szakszervezetnek nincs még álláspontja a magánóratartásról, jövő héten tartanak országos gyűlést, azon fogják megvitatni a témát.