Elegük lett a szemetelőkből, járőrszolgálatot fognak szervezni

Megszépült a Tatár-domb is, de a tapasztalat azt mutatja, a szemét újra megjelenik • Fotó: Gergely Imre

Az önkéntes takarítók hozzáállását nagy elismerés illeti, de van ok a felháborodásra is. A falu megtisztításában részt vevők azért kellett dolgozzanak, mert vannak falusfeleik, akik jóérzést, polgári kötelességet és a környezet óvását is semmibe veszik, szemétlerakónak használják a patakokat, mezei utak mellékét, az erdőszélet.

A nagytakarítást azt követően szervezték meg, hogy nemrégiben egy, az erdészettel folytatott találkozón egyéb kérdések mellett szóba jött az is, hogy az erdőszéleken rengeteg a szemét – tájékoztatott Györffy Gábor alpolgármester. Persze nem csak az erdők megtisztítása volt a cél.

HIRDETÉS

Az önkormányzat felhívására sokan megmozdultak. Pénteken délelőtt a Bethlen Gábor-iskola tanulói kezdték a munkát, a Lázár-kastély környékén szedték össze a szemetet, a patakmedret is megtisztítva, majd később a helyi civil szervezetek és képviselő-testület tagjai is dologhoz láttak, hogy egy-egy szemétgócpontot rendbe tegyenek.

Több csoport dolgozott egyszerre a faluban, illetve a hozzá tartozó területeken, utak mentén, patakmedrekben. Végül

több mint öt tonna szemetet szállítottak el.

A nagytakarítási akcióval párhuzamosan arra is erőt fordítottak, hogy a helyiek kedvelt kirándulóhelye, Hidegkút környéke vonzóbb legyen, de a Tatár-domb környéke is megszépült, az emlékműhöz vezető ösvény két oldalán fenyőket ültettek, az országút melletti parkoló közelében asztalt és padokat helyeztek ki.

Érthetetlen emberi viselkedés

Az országút mellett, a Tatár-dombnál nagy valószínűséggel az út közben itt megálló átutazók dobálták szét a szemét nagy részét, de amit a mezei utak mentén a földeken és máshol találtak, azt nem idegenek hozták Szárhegyre – vonja le a következtetést az alpolgármester. Ezeket szárhegyi emberek hordták ki szekérrel. Persze tettenérés nélkül senkit nem lehet személyesen azzal vádolni, hogy ő lenne valamelyik szeméthalom „gazdája”. Györffy Gábor már azért sem érti az ilyen embereket, mert

Szárhegyen a hulladék elszállításával megbízott cég a kapu elé helyezett szemeteszsákokat is elviszi rendszeresen, így nincs ok arra, hogy bárki a mezőre hordja a szemetét.

Az utóbbi években a műanyag palackok jelentik a szemétmennyiség nagy részét, de a szelektív hulladékgyűjtés is meg van szervezve a községben, így még ez sem ok arra, hogy szeméthalmok keletkezzenek mindenfelé. Mindemellett komposztládákat is kiosztott az önkormányzat, hogy ezzel is csökkentse a hulladékmennyiséget. És mindennek ellenére újra és újra megjelenik a szemét a patakmedrekben, bokros részeken.

Az alpolgármester elmondta, a takarítást követően beszéltek a polgárőrökkel, és az a szándék, hogy

járőrözni fognak azokon az útvonalakon, ahol a szemetet az ismeretlenek a földekre hordják.

Ezt kora reggel és este szürkületkor fogják tenni, feltételezik, hogy ilyenkor indulnak szemétel megrakott szekerek ki a faluból. Akit tetten érnek, vagy utólag sikerül bebizonyítani valakiről, hogy szemetel, az súlyos pénzbüntetésre számíthat.