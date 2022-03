Eldőlt: csak egy parkolóházat építhetnek Csíkszeredában

A jelenlegi parkoló helyén nem lesz parkolóház, mert közel lenne a templomhoz • Fotó: Veres Nándor

A másik kiszemelt helyszín esetében ilyen természetű akadály nem merül fel, a beruházással kapcsolatos egyeztetést erről kell folytatni, most várják a befektető válaszát arra vonatkozóan, hogy ez megfelel-e neki – közölte megkeresésünkre Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere azt mondta: ezt a javaslatot az önkormányzat elé fogják terjeszteni, megvitatás céljából.

Olyan épületről van szó, amelyekbe nem kell belépnie az autósnak, elég leparkolni a járművet, amelyet egy felvonó emel a megfelelő üres helyre.

A parkolóház működtetéséhez a városnak be kell üzemelnie a parkolási rendszert, de várhatóan arra is lesz határidő, hogy a befektető a létesítményeket mennyi idő alatt kell működőképessé tegye, ugyanakkor működtetnie is kell, és a megállapított haszonbérleti díjat fizetnie az önkormányzatnak.