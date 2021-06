Elbúcsúztak a Bolyai Farkas Gimnázium és a Református Kollégium végzősei

Kézfogásokkal, ölelésekkel és több száz ember jelenlétében búcsúzott el iskolájától a Bolyai Farkas Gimnázium és a Református Kollégium 229 végzőse szerdán Marosvásárhelyen, a középkori vár udvarán tartott kicsengetési ünnepségen. Az iskola elöljárói mellett a tanfelügyelőség képviselője, politikusok, támogatók és a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese is helyet foglalt a színpadon felállított pulpituson.

• Fotó: Rab Zoltán

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes a Maros megyei tanfelügyelőség nevében üdvözölte a diákságot. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere pedig nemcsak a város elöljárójaként, hanem a Bolyai Farkas Gimnázium egykori diákjaként is útnak indította szavaival a végzősöket. Arra kérte és biztatta őket, ne feledjék, honnan indultak, és térjenek majd haza, bárhová is kerülnek innen. Kovács Mihály Levente a Maros megyei tanács alelnökeként szólt az ünneplőkhöz, hangsúlyozva, hogy ezután a végzősök döntenek arról, hogy milyen lesz a jövőjük.

olyan kis felnőtteknek nevezte a végzősöket, akiknek most már álmok helyett céljaik vannak, és készek szembenézni azzal, amitől eddig óvták őket: az élettel.

Ezután következett a Bolyai Farkas Gimnázium tizenkettedikeseinek képviseletében László Zsuzsanna búcsúbeszéde, majd a Református Kollégium végzőseinek szavait Vajda Kinga Krisztina, tizenkettedikes diák tolmácsolta. Elbúcsúztak tőlük a tizenegyedikesek is, akiknek nevében Tóth Melinda – a Bolyai iskola részéről – és Szász Szonja – a Református Kollégium részéről – fogalmazta meg önmaguk megismerésére és bátorságra buzdító szavait.

A Bolyai Farkas Gimnázium évfolyamelsője Kozma Paula Szófia, akinek 9,94 lett a négyéves tanulmányi átlaga. Ő az oklevélen kívül a Teleki-Benedek Alapítvány részéről 1500 lejes pénzjutalomban is részesült. A Református Kollégium évfolyamelsője Szabó Iringó lett, aki 9,66-os tanulmányi átlaggal végezte el a négy évet.

Nagy Attila és Szepessy László végzősök pedig 500–500 dollár értékben kaptak pénzjutalmat az Amerikai Magyar Koalíció felajánlásával közösségi tevékenységeikért. Továbbá kiosztották a Győrfi Díjakat, a Bioeel Díjakat, a dr. Kozma Béla-díjat, a Barabási Albert László Fizika-díjat, illetve a Maros Megyei RMDSZ szenátorai és képviselői is díjazták a kiváló eredményeket elért végzősöket.

Elismerő oklevelet kaptak azok a végzősök is, akik kiváló sporteredményeket értek el, valamint a Transz Bolyai rádiónál, a zenekörben, a tánccsoportban, a Bolyai Diákszövetségben, a Tentamen diáklapnál, a Diákvilág honlapnál, a Filmtekercsben, valamint a kórusban tevékenykedtek. A Bolyai Collegium Alapítvány és a Szülői Bizottság részéről a sport- és művészeti területeken sikereket elért diákokat is díjazták. A ballagási ünnepség a Bolyai Farkas Gimnázium és a Református Kollégium jelképeinek – iskolakulcs és zászló – átadásával zárult, amelyeket ezentúl a most tizenegyedikesek őriznek szimbolikusan. Az iskolalelkész áldása után Hamvas Béla író szavaival engedték útjukra a végzős évfolyamot: „Most eredj és élj, mert a világ a tied!”