A legtöbb végzős számára a héten kicsengetnek – korlátozásokkal, de legalább közösen ünnepelnek

Megkezdődött kedden a tizenkettedikesek érettségire való beiratkozása, és pénteken lezárul számukra a tanév, ezzel együtt a középiskolai évek is véget érnek. Június 28-án kezdődik el az érettségi a román írásbelivel, a szóbeli megmérettetések idén is elmaradnak. A héten zajlik a legtöbb székelyföldi középiskola ballagási ünnepsége – jó hír, hogy korlátozásokkal ugyan, de legalább személyes együttléttel ünnepelhetnek a közösségek.

Meg lehet tartani a ballagási ünnepségeket – szabadtéren legfeljebb ezer ember részvételével, távolságtartással és maszkviseléssel • Fotó: Haáz Vince

A tizenkettedikes diákok a héten iratkozhatnak be az érettségi vizsgára, és mindezt június 4-éig, péntekig tehetik meg, aznap a tanév is lezárul számukra. A szóbeli megmérettetések idén is elmaradnak, helyettük a négy tanévvégi átlag alapján kapnak minősítéseket a végzősök. Például ha román nyelvi kommunikációból a négy éves osztályzat átlaga 5 és 6,99 között van, akkor az „átlagos szintű felhasználó” minősítést kapják, ha 7 és 8,49 közötti az átlaga, akkor „haladó szintű felhasználó” minősítés, illetve ha 8,5 és 10 közötti az átlaga, akkor a „tapasztalt szintű felhasználó” minősítés kerül az oklevelére.

A román írásbelire június 28-án kerül sor, június 29-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak, június 30-án a választott tantárgyból, július elsején anyanyelvből bizonyítanak szintén csak írásban.

A vizsgaeredményeket július 5-én délig közlik a diákokkal, fellebbezéseket 18 óráig fogadnak. Július 9-én teszik közzé a végleges eredményeket

– olvasható az érettségi idei módszertanában.

Legfeljebb ezren szabadtéren

A kicsengetési ünnepségek törvényes hátterét a 2021. május 27-én megjelent 32-es rendelet szabályozza. Ennek alapján június elsejétől kulturális, művészeti és szórakoztató tevékenységek szervezhetők szabadtéren legfeljebb ezer fő részvételével, feltéve, hogy személyenként legalább két négyzetméteres területet biztosítanak számukra, védőmaszk viselésének kötelezettsége mellett. Mindezt akkor, ha a településen 14 nap alatt a koronavírusos-fertőzések száma nem haladja meg a hármat ezer lakosra vetítve.

A legtöbb végzőst búcsúztató Alma materek

Székelyföld két legtöbb végzőst búcsúztató középiskolájában érdeklődtünk a tervezett ballagási ünnepségről. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium 229 végzősének kicsengetését a középkori vár udvarán szervezik meg június 2-án, szerdán 11 órától.

A diákok és a tanárok a meghívottakkal együtt szalaggal lesznek elkerítve, a nézők a vár udvarán tartózkodnak, de az iskola csupán ezért a mintegy négyszáz, szalaggal elkerített személyért vállalja a felelősséget

– tájékoztatott a ballagási ünnepség terveiről Mátéfi István, a Bolyai Farkas Gimnázium vezetője.

A szerdai rendezvényt színvonalasabbá teszi a különdíjak kiosztása, amelyekkel a diákok minőségi munkáit értékelik, egyike ezen díjaknak az Amerikai Magyar Koalíció Díja. „Sok diák pályázott ezekre, és nagy jutalmakban fognak részesülni. Szekeres Zsolt, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke az Amerikai Egyesült Államokból fog érkezni, hogy átadja a díjakat. Összesen 2500 dollárt ad át, és négy diák osztozik rajta” – említette meg Mátéfi István.

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium ballagását június 4-én, pénteken 11 órától tartják az iskola hátsó udvarán lévő sportpályán. Idén hat osztály 169 végzős diákja búcsúzik el a középiskolától.