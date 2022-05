Éjjel-nappal égni fog a villany a marosvásárhelyi krízisközpontban

A marosvásárhelyi Solidaris Egyesület krízisközpontot hoz létre, ahová a bajba jutott emberek fordulhatnak a nap bármely szakában. A menedékszoba saját külön bejárattal, konyhával és fürdőszobával működne, raktárhelyiséget is berendeznének, illetve a telefonos szeretetszolgálat ügyelete is ott működne.

Azt szeretnénk, hogy legyen a városban a sürgősségi osztályon és a rendőrségen kívül egy olyan hely, ahol éjjel-nappal ég a villany, ahová bármikor, ha krízishelyzet van, be lehet csengetni és maradni addig, néhány órára, egy-két napra, amíg a problémára megoldást találunk

– magyarázta Sajó Norbert, hozzátéve, hogy nem hajléktalanszálló lesz, nem is a bántalmazott édesanyák otthona, hanem olyan hely, ahová a váratlan problémával szembesülő személy fordulhat. A helyszín Marosvásárhely egyik könnyen megközelíthető utcájában lesz, ahol autóval is meg lehet állni, vagy be lehet hajtani az udvarra.