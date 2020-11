Együtt kell éreznünk a családokkal – vallja a legújabb Apáczai-díjas pedagógus

Borsos Szabolcs filozófiatanár Bolyai János gondolatvilágának értelmezéséért kapta meg idén az RMPSZ Apáczai-díját • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban filozófiát oktató pedagógusa Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában című könyvében a neves matematikus és géniusz gondolatvilágát egészen más megközelítésből kutatta, mint a matematikusok. A könyv egy fejezete mentálhigiénés megközelítésben is tárgyalja Bolyai János életművét.

„Olvashatók az apa-fiú közötti levélváltások, egyéb feljegyzések és levelek alapján kirajzolódik előttünk egy olyan tragikus sors, amelyről még nem beszéltünk eleget, és eljött az idő, hogy e mellett nem mehetünk el szótlanul” – vallja Borsos Szabolcs, akiben az elismerés a valahová tartozás érzését is megerősíti, a díj rendeltetésének érzi a túlélő kisközösségek támogatását is a Kárpát-medencében.

„Nagy kegyelettel gondolok most Weszely Tibor Bolyai-kutatóra, aki közvetlenül halála előtt két helyszínen is bemutatta a kötetet. Többször is bátorított az elmúlt 25 esztendő alatt, hogy fogjak neki. Azért vagyok nyugodt, hogy ő ezt megérhette, sőt bemutathatta. Jelenti ez a díj a jövőt, ami látszólag bizonytalan, főleg ilyen vírusjárvány idején, de olyan lehetőségek rejlenek Bolyai Üdvtanában, amire érdemes építeni. Úgy vélem, létre kell hozni egy Bolyai János Üdvtan Kutatóközpontot, amely a diákok pályáztatásától kezdve, egészen a települések fejlesztéséig a lehető legszélesebb megközelítés lenne a tudás tárolásának technológiájában” – magyarázta a díj marosvásárhelyi tulajdonosa, utalva a matematikus Üdvtan című művére, amely egy boldogabb társadalomról szóló elképzeléseit tartalmazza, és azon alapul, hogy az egyén csak boldog társadalomban lehet boldog.

A motivációs eszközökről

Az idei év kontextusában Bolyai Üdvtana is szélesebb értelmet nyer, hiszen minden társadalomra rányomta bélyegét a koronavírus-járvány.

A díjazott filozófiatanár átmeneti kényszermegoldásnak tartja az online oktatást, és reméli, véget ér, hogy visszatérhessenek a valóságos iskola falai közé.

„Újra kell gondolni minden motivációs eszközt, vagyis ha a diák azt közli az osztálytársán keresztül, hogy őt kidobta a rendszer, mert gyenge minőségű a hálózat az ő körzetében, akkor ezt a tanárnak el kell fogadnia. Ha a háttérben gyereksírást hallunk vagy egyéb hangokat, akkor el lehet képzelni, hogy mennyire ideális az otthoni környezet a tanulásra, a memorizálásra, készség- és képességfejlesztésre. Teljes csődnek gondolom sok tekintetben ezt az online-dolgot, de tanulni sok mindenből lehet. Ezért, tapintatra intem magam és a kollégáimnak is ezt ajánlom, mert

a gyerek otthoni hátteréről egy webkamera által semmit sem tudhatunk meg

– osztotta meg benyomásait Borsos Szabolcs a jelenlegi helyzetről, amely sok türelmet és elfogadást igényel tanártól, diáktól egyaránt.

Nyitottabbak az online térben

Sikerélményeiről is beszámolt nekünk a filozófia tanár, például a végzős diákok olyan multimédiás anyagokat gyártottak a platóni barlanghasonlat témakörében, hogy már el is döntötték: ha visszamennek az iskolába, akkor szerveznek egy külön délutánt a kisfilmek bemutatására. A kilencedikesek is ügyeskednek, ők még nem tudják, hogy a számonkérés időre megy, hiába van az ő kezében a lecke, amit eleve fel kell olvasson, ha akadozik és úgy tűnik mintha először olvasná, akkor azt jelenti, hogy elő se vette, hogy begyakorolja, ezért aztán gyengécske jegyet kap – tette hozzá a pedagógus, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a járványról mindig beszéljen diákjaival. „Megkérdem őket, hogy jól vannak-e? Most már sajnos egyre többen mondják, hogy ha ők nem is betegek, de közvetlen családtagjaik megbetegedtek. Együtt kell éreznünk a családokkal, mert ez a vírus végzetes is lehet. Filozófiát tanítok, ezért természetes, hogy bármiről beszélhetünk.

Azt tapasztalom, hogy a diákok nyitottabbak az online térben, bátrabban kérdeznek.

Az én mozgóképemet láthatják, hangomat hallhatják, de nem kötelezem őket a kamera bekapcsolására, elég nekem a mikrofon, ha lehetséges. Néha jó hallani a baromfiudvar hangzavarát és a madárcsicsergéseket a vidéki diákok otthonából. A felsőbb évfolyamok esetében el tudom képzelni a vegyes rendszert, hogy legalább 25 százalékban maradjanak az online térben, de a többi 75 százalékban együtt kell lenniük az iskola falai között. Sajnos most világjárvány van, ezért ez az online helyzet rendkívüli, ami remélhetőleg néhány hónapon belül véget ér” – fejtette ki a jelenlegi oktatással kapcsolatos gondolatait a díjazott pedagógus.

Borsos Szabolcs Apáczai-díjat érő kötete még a tavalyi könyvvásár idején elfogyott, ezért nem kerülhetett be a könyvesboltok hálózatába, de ingyen hozzáférhető ezen a felületen vagy az alkotó saját honlapján.