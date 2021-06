Egytálétel négyféle húsból: újragondolt alföldi gulyás főtt a Főnix Konyhában

Zöldségeket kockázott fel, illetve négyféle sertéshúst darabolt Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki az alföldi gulyás egy újragondolt receptjét mutatta be. Munkája eredménye egy különleges, ízekben gazdag, laktató étel lett, amelyet nemcsak a konyhai tűzhelyen, de a jó időjárást kihasználva kint, üstben is érdemes elkészíteni.

Kiadós, laktató étel az alföldi gulyás • Fotó: Fülöp Attila

„Ha éppen esik az eső, akkor a gáztűzhelyen, ha mégsem, akkor kint a természetben egy üstben is el lehet készíteni az alföldi gulyáslevest, amelynek egy újragondolt receptjét mutatom be ezúttal. Utóbbi esetben még jobban is járunk, hiszen a füst is átjárja a rotyogó ételt, így meg különlegesebb lesz az ebédünk” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Viccesen azt is megjegyezte, hogy sok energiát spórolhat meg a fáradt szakács, hiszen meglehetősen laktató, jó ízű egytálételről van szó, így még levest sem kell készíteni mellé, úgyis

simogatni fogják a bendőjüket evés után családtagjaink, vendégeink.