Egyszerűen elkészíthető, ínycsiklandó étel a horgász-kirándulásokra

A csapatban megszervezett horgász-kirándulások ideális menüje lehet a román recept alapján készülő halleves, amelyet Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa mutatott be lapunknak egy tóparti kirándulása során. Az étel összeállítása viszonylag egyszerű, a legfőbb alapanyagot pedig a lehető legfrissebb formában használhatják a horgászok – természetesen, ha a horgászbotok is görbülnek.

Mint mondta, a halastavak előnye, hogy azokba folyamatosan telepítik a pontyokat, amurokat, kárászokat és egyéb fajokat, így nem csak a gyakorlott, de a kezdő horgászoknak is jó élményben lehet részük. Mindenki megtalálhatja a maga kihívását.

„Ki ne szeretné kihasználni a nyári időszakot arra, hogy kiránduljon? Sokszor nem is kell messze menni, hiszen környékünkön is megfelelő kikapcsolódási lehetőségek vannak. Főleg akkor, ha az ember kedvenc hobbija a pecázás” – így Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki a zeteváraljai halastavakhoz látogatott el kedvenc hobbiját űzni.

A friss hal kiváló alapanyaga lehet számos ételnek, amelyet gyorsan elkészíthetünk, akár kapásra várva is a horgászbot közelében

A román recept alapján készülő halleves előnye, hogy annak elkészítésénél a legegyszerűbb, ha kisebb halakat használunk. Jó az is, ha több fajtát készítünk elő, hiszen attól ízletesebb lesz az étel: a séf a kifogott kárászok és a pontyok egy részét szánta erre a célra. Jók ugyanakkor például még a dévérkeszegek és a sügérek is. A halakat először késsel lepikkelyezte, majd eltávolította a fejet és a belső részeket. Az ikrát és a májat megtartotta, hiszen azok különleges ízt adnak majd a levesnek.

Mindenképp irdaljuk be a halakat felhasználásuk előtt

A tartójára akasztott üst alá tüzet kell rakni, amit főzés közben is táplálunk, hogy folyamatosan nyílt láng maradjon. A fa égése során keletkező füst jól átjárja majd a kondér tartalmát, ami még különlegesebb ízt kölcsönöz az ételnek. Az üstben először hevítsünk némi olajat, majd ebben pirítsuk meg a megtisztított halakat.

A pontyok feje is bekerülhet a kondérba, hiszen annak köszönhetően sűrűbb, ugyanakkor intenzívebb halízű lesz a leves.

Pirítás közben szórhatunk rájuk kevés őrölt pirospaprikát is. Ezt követően a cikkekre vágott paradicsomot és a négybe szelt paprikát adagoljuk, majd a vöröshagymát és a fokhagymát, amelyeket egyben hagyunk.

Az étel nagyjából három órán át főtt – közben pedig hozzá lett adva némi ikra és halmáj is –, amikor újra az említett fűszereket használta a szakember, illetve lestyánt is adagolt. Tíz perc múlva már tálalhatta is az ínycsiklandó ételt némi friss házikenyér kíséretében. Időközben nem felejtette el azt sem, hogy eltávolítsa a levesből a halfejeket.