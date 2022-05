Egyszerű, kalóriadús reggelik

Semmiképp sem érdemes kihagyni a nap legfontosabb étkezését Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa szerint, ezért is döntött úgy, hogy elsősorban gyerekeknek ajánlott reggelik receptjével kedveskedik ezúttal olvasóinknak. Azt ígéri, hogy kellő odafigyeléssel, rövid idő alatt meleg ételt tálalhatunk: tükörtojás és tejberizs volt a terítéken.

„Sokszor előfordul, hogy a munkahelyünkre sietve mi felnőttek kihagyjuk a nap legfontosabb, reggeli étkezését, ezt azonban nem engedhetjük meg, fejlődésben lévő gyerekeinknek. Higgyék el, hogy némi találékonysággal, hamar összeállíthatjuk az ételt és nem is kell azért a megszokottnál jóval korábban felkelni” – ígéri Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

sokszor egy érdekesebb formában elkészített tükörtojással, ugyanakkor édességnek álcázott kalóriadús finomsággal – esetünkben tejberizzsel – is kellő energiát biztosíthatunk gyerekünknek.

Ezeket jó eséllyel, akkor is elfogadják tőlünk a kicsik, ha makacskodni szoktak étkezésnél.

– jegyzete meg Karácsony. A reggeli akkor a legjobb, ha salátát is készítünk, amit például jégsalátából, paradicsomból, uborkából és friss zöldségekből állíthatunk össze. Ezeket persze kedvünk szerint sózhatjuk és borsozhatjuk, legvégül pedig balzsamecettel és citromlével ízesítsünk. Ne felejtsünk el pirítóst sem készíteni:

„Gyerekként magam is szerettem a tejberizst, így örültem, ha szüleim elkészítették, akár reggeliként, akár desszertként. Én úgy döntöttem, hogy ezúttal mindkét variáns receptjét bemutatom” – közölte a szakács. Ha négyfős családnak készül a finomság, akkor nagyjából négyszáz gramm rizsre lesz szükségünk, továbbá nyolc deciliter tejre. Ha fel szeretnénk gyorsítani az elkészülés folyamatát, akkor vizet is adjunk, az edényünk tartalmához, mégpedig négy decilitert.

A rizst a forrásban lévő tejbe – illetve vízbe – kell belehelyezni, négy-öt „csapott” evőkanál kristálycukor, esetleg kevés vaníliacukor kíséretében. Ha a rizs megfőtt és némi lekvárral együtt tálaljuk az ételt, akkor fogyaszthatjuk reggelire is.

Amennyiben desszertben gondolkodunk, egy négyszemélyes pudingport is kell vásárolnunk, továbbá aszalt gyümölcsöket. Hevítsünk fel a kályhán nagyjából négy deciliter tejet. Eközben keverjük el a pudingport további egy deciliter hidegen hagyott tejben – így nem lesz csomós a későbbiekben az édesség – és adjuk ezt is az edény tartalmához. Ez esetben is használhatunk némi kristály- és vaníliacukrot. Amikor már majdnem kész a puding, akkor adjunk hozzá apróra vágott aszalt gyümölcsöket.

Az így összeállított finomságot csöpögtessük a tejberizsre és máris tálalhatjuk a desszertet.