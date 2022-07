Egyre többen foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, kifizetődő a vállalás

Hasonlóan, mint a korábbi években, idén is több száz érdeklődőt vártak a hetedik alkalommal megszervezett Székelyföldi Gyógynövénynapra, amelyet a csíksomlyói Szent István Otthon udvarán tartottak meg szombaton.

egyre többen foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, vagy gyógynövényekből állítanak elő különböző termékeket. Ugyanis jövedelmező lehet ez a tevékenység, van olyan vállalkozás is, amelyik kinőtte a családi vállalkozás kereteit és ma már többeknek biztosít munkát, megélhetést.

A gyógynövénynapra ugyanis nemcsak kiállítókat, árusokat, termesztőket hívtak meg, hanem gyógynövényekkel vagy természetes gyógymódokkal foglalkozó szakembereket is. Így többek között előadást tartott Macalik Ernő, a csíkkarcfalvi füvesember, Dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyász, valamint Lopes-Szabó Zsuzsa természetgyógyász, okleveles fitoterapeuta, Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember lánya.

Fűszersó- és fürdősó készítés

A gyógynövényporták kiállítása és vására, valamint a szakmai előadások mellett a résztvevők saját maguk is készíthettek fűszersót, vagy fürdősót az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület jóvoltából. „Egy jó fűszersó vagy fürdő elsősorban szívvel lélekkel készül, alapanyagaikat aszerint választjuk ki, hogy mire szeretnénk használni. Például egy női, ellazító fürdősó alapja a cickafark, a körömvirág, a citromfű, a menta, és a levendula, amelyet rózsaszirmokkal tarkítottunk. Ehhez még hozzá lehet tenni különböző illóolajakat is. A húsos ételekhez találó fűszersó összeállításához most zsályát, köményt, szurokfüvet, kakukkfüvet, csombort, fokhagymát, és egy kevésbé ismert növényt, izsópot kevertünk össze” – sorolta Bara Erzsébet, az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület tagja.