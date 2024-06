Egyre több a konform sertéstartó gazdaság

Már tíz konform sertéstartó gazdaság működik Hargita megyében, de a számuk folyamatosan nő. Az, hogy a kisgazdaságok is megfeleljenek a múlt év végén megszigorított előírásoknak azért fontos, mert csak így értékesíthetnek közfogyasztásra szánt disznókat, és a helybéliek is így juthatnak minőségi, ellenőrzött, helyi sertéshúshoz.

A sertéspesti terjedésének a megfékezése érdekében múlt év novemberében megszigorította az állam az értékesítésre szánt sertések tartására vonatkozó szabályozást, az előírásoknak meg kell feleljenek azok a kisgazdaságok is, amelyek értékesítésre nevelnek disznókat.

A tíz, konformmá vált gazdaságban mind viszonylag sok állatot tartanak, és a megye vágópontjain, kisvágóhídjain is visszaállt a régi tevékenység, tehát

– közölte az igazgató. A megye minden térségében vannak már konform sertéstartó gazdaságok, „működik a rendszer”, jelentette ki az igazgató. Kollégái az utóbbi időszakban is 4-5 gazdaságot látogatnak meg hetente, hogy

20 gazdaság esetében zajlik ez a folyamat, és további mintegy 30 van még, ahonnan kérték a szakhatóságot, hogy végezzék el az említett helyszíni felmérést. Igaz, ez a folyamat most átmenetileg részben elakadt, ugyanis

Csak disznót tarthatnak a sertésólban, az udvarrész el kell legyen kerítve, hogy más állatok ne juthassanak be oda.

Lennie kell egy télen is funkcionális helyiségnek, ahová be van vezetve a víz, hogy a gazda ott kezet tudjon mosni és a lábbelijét is tudja letisztítani; köpenyét, védőruháját ott tudja tárolni.