Egyre súlyosabb probléma a paphiány Székelyföldön is

Csíkszeredában az utolsó népszámlálási adatok szerint 2720 református felekezetű lakos él • Fotó: Gecse Noémi

Az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján, a reformatus.ro oldalon közzétett tájékoztató szerint a döntéshozó testület határozott több olyan kérdésről is, amelyek alapján a jövőben átalakítják a lelkészek szolgálatát. Többek között a teológiai képzés utolsó évét szabják át, szorgalmazzák továbbá a városi missziót, illetve 70 éves korra tolják ki a lelkészek kötelező nyugdíjazását. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy több mint 50 gyülekezetnek nincs lelkipásztora. A Romániai Református Egyház Zsinata elfogadta a javaslatot. Eszerint „az állami törvényeknek megfelelően 65 éves korban lehet kérni a nyugdíjazást, de mivel minden szolgálattevőre szükség van, aki képes a további munkára, 70 éves koráig maradhat a gyülekezetben” – idézte a döntést az egyházkerület sajtóosztálya. A beszámoló szerint a másik fontos téma a nagyvárosi szórványgyülekezetek kérdése volt, amely két évvel ezelőtt is terítékre került. Most olyan rendszert alkottak meg, amely egyszerre figyel oda a több lelkipásztort igénylő nagyvárosi gyülekezetekre és a lassan elnéptelenedő falvakra. A szabályváltoztatás értelmében több kis gyülekezet összefoghat és társegyházként közösen tarthat el egy lelkészt, miközben megtartja önállóságát, a szolgálatok mennyiségét és milyenségét a presbitériumok állapítják meg egyházmegyei felügyelettel. A zsinat a teológiai oktatást érintő módosításokat is hozott, arról határozott, hogy az utolsó év – a magiszteri második év, azaz összesen hatéves képzés – elvégzése után a Protestáns Teológiai Intézet padjaiból kikerülő fiatalok egy évig segédlelkészként szolgálnak. „Elméleti és gyakorlati tudással felvértezett lelkipásztorokra van szükségünk, és mindent meg kell tenni, hogy ezt elérhessük” – mondta Kató Béla. Az elfogadott jogszabály-módosítás szerint a mesteri záróvizsgát követően a végzősök számára egy év segédlelkészi szolgálat következik, majd a fiatalok nagypapi vizsgát tesznek és a közgyűlés keretében felszentelik őket. Így tehát a segédlelkészi év után teljes jogú lelkipásztorok lesznek.

Egyre több módosításra, átszervezésre kényszerül a református egyház annak érdekében, hogy orvosolni tudja az elmúlt években jelentkező legnagyobb gondot: a lelkészhiányt. Az Erdélyi, illetve Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetése már tavaly is több alkalommal napirendre tűzte a kérdést. Ez volt a témája a Romániai Református Egyház Zsinata idei első, nemrég megtartott ülésének is.

Az utazás főként az idő szempontjából okoz nehézséget, hiszen Csíkszeredában lakom, ahol hittanórákat is tartok az oktatási intézményekben. Tavalyig egyébként a megyeszékhelyen voltam segédlelkész, szeptemberben helyeztek ki Felcsíkra. Azt tudni kell, hogy három évvel ezelőtt a felcsíki szórványt Csíkszeredához csatolták, de tavaly a püspök úr visszaadta a felcsíki református egyházközség önállóságát, akkor kerültem oda. A korábbi intézkedés oka a lelkészhiány volt, mivel három évvel ezelőtt nem sikerült senkit sem kihelyezni Felcsíkra, ez a probléma most megoldódott. A lelkészhiány egyébként nagy problémát jelent minden egyház életében” – húzta alá Bíró István, aki a nehézségekkel kapcsolatosan református lelkészként kitért arra is,

Balánbányán vannak a legtöbben, ott templom is található, illetve Madéfalván van egy imaház. Ezen kívül Domokoson, Szépvízen és a Gyimesekben tartunk istentiszteleteket, tehát összesen öt helyen. Persze ez körzetesítve működik, tehát a domokosi istentiszteletre például a csíkkarcfalvi híveket is átvisszük.

Ezt Bakcsy Gábor, az alcsíki református gyülekezet lelkipásztora is megerősítette, de elmondása szerint a nehézségekhez sok öröm is társul. Mint mondta,

Hiány a katolikus egyházban is

A lelkészhiány nemcsak a református egyház, hanem valamennyi erdélyi magyar történelmi egyházban gondot okoz főleg, hogy

azokba az elöregedő, kis falusi gyülekezetekbe nem sikerül lelkészt küldeni, ahol a legnagyobb szükség lenne a segítségre.

Az unitárius gyülekezetek majdnem kétharmadában központi segéllyel próbálják a lelkészeket helyben tartani.

Potyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye általános helynöke, pápai prelátus tavaly arról számolt be, hogy az utóbbi egy-két évben náluk is jelentkezett a paphiány.

Azért nem jut egy-egy kisebb helyre, mert nincs, kit küldeni

– fogalmazott az egyházi elöljáró. A katolikus egyházban tapasztalt paphiány Hargita megyében is érezhető, az utóbbi időszakban több egyházi személyiség is elhunyt. Pénzes József címzetes esperes, plébános, a csíkszeredai Szent Ágoston templom plébánosának februárban tartott temetésén Jakubinyi György érsek beszédében kitért arra is, hogy

Pénzes atya felszentelésekor (1978-ban) 18-an voltak újmisések ‒ ebből 11 erdélyi ‒, idén viszont mindössze hat újmisése lesz Erdélynek. Az atya idejében a kispapok száma a teológián hat évfolyamon 170 volt, jelenleg viszont mindössze 59-en vannak hét évfolyamon.

Ezt emelte ki megkeresésünkre Pál Vilmos Barna alcsíki főesperes is. „Sajnos nálunk is egyre inkább megfigyelhető a paphiány, annál is inkább, mivel az utóbbi három-négy hónapban több aktív pap is elhunyt, négyet is eltemettünk. Ezt követően plébániákat vontak össze, Gyimesközéplokon például a kósteleki pap szolgál ideiglenesen, tehát mindkét települést ő látja el. Ez azonban, hogy a szomszéd besegít a lelkipásztori szolgálatba, csak egy kényszermegoldás augusztusig, amikor kihelyezik az új papokat.

A tendencia azonban évek óta azt mutatja, hogy évente 8-10 papot temetünk el, de csak 5-6 fiatalt szentelnek fel

– hangsúlyozta a főesperes.

A református egyházban tapasztalt lelkészhiányról nem hallott, a katolikus papok elhalálozásának problémáját azonban kiemelte beszélgetésünkkor Bara Ferenc felcsíki főesperes is. Kérdésünkre a vegyes házasságokkal kapcsolatosan elmondta, már ritkán fordul elő, hogy katolikus és református felekezetű személy kössön házasságot, az utóbbi időben inkább katolikus-katolikus házasságkötések voltak. Érdekességképpen elárulta, nemrég történt egy Jehova tanúja és egy katolikus felekezetű személy közötti házasság Csíkdánfalván, ami ritkaságnak számít. Az említett pár gyerekeit katolikusnak keresztelték.