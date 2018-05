Egyre nő a feszültség és az elégedetlenség az egészségügyi alkalmazottak körében

• Fotó: Gecse Noémi

– tájékoztatott Nyulas Emma. Emlékeztetett, reméli, hogy kedden a kormány székhelyén folytatandó tárgyalásokon sikerül dűlőre jutni, ellenkező esetben május 11-től általános sztrájkot hirdetnek országszerte a szakszervezetisek. Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ideiglenesen kinevezett menedzsere is arról számolt be, hogy a kórházi osztályokon, illetve a járóbeteg-rendelőben sem maradt abba az egészségügyi ellátás a figyelmeztető sztrájk alatt.

Csökkentek a pótlékok



Az egészségügyi dolgozók áprilisban már kétszer is utcára vonultak. Sorina Pintea egészségügyi miniszter február végén jelentette be, a 2022-re tervezett béremeléseket már idén, március elsejétől bevezetik az egészségügyben: az orvosok és asszisztensek alapfizetése a januárihoz képest 70-től 173 százalékig terjedő mértékben nő majd. A megígért fizetésemelések azonban korántsem lettek olyan nagyok, hiszen a különböző pótlékok és kiegészítő juttatások esetében csökkenést irányzott elő a szaktárca, ráadásul ez azokat a kórházi alkalmazottakat is érinti, akikre nem vonatkozik a jövedelemnövekedés. Az új bértörvény bevezetése óta egyre nő a feszültség és az elégedetlenség, az alkalmazottak nem tartják méltányosnak a pótlékrendszert, sokan jövedelemcsökkenésről számolnak be. Elsősorban a betegápolók, a takarítószemélyzet veszített az új bérezéssel, hiszen nekik a fizetéseiket nem emelték, ellenben a pótlékaik csökkentek.

Nem értik, miért van különbség

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház dolgozói is csatlakoztak a kétórás tiltakozó akcióhoz. András Mária helyi szakszervezeti vezető lapunknak elmondta, az egészségügyi intézmény 205 alkalmazottja, szakszervezeti tagja vett részt a sztrájkban, az orvosok nem, ugyanis ők nem tagjai a Sanitasnak.

Ugyanúgy a betegeket látjuk el, mint azok a személyek, akiknek megemelték a fizetésüket

– tolmácsolta a sztrájkolók felháborodását András Mária. Akárcsak korábban, a mostani tiltakozás idején is ellátták a sürgősségi eseteket.

Tiltakozókat támogató orvosok

A bérükkel elégedetlen marosvásárhelyi egészségügyi dolgozók szintén csatlakoztak az országos figyelmeztető sztrájkhoz. A betegek ellátásában nem volt fennakadás. A marosvásárhelyi nagykórházban a reggeli tiltakozásra több százan gyűltek össze, elsősorban az adminisztratív személyzet, de az ápolók és asszisztensek közül is sokan csatlakoztak. A Sanitas megyei elnöke, Ioan Popșor arról beszélt, hogy

az orvosok nem csatlakoztak a sztrájkhoz, de sokan közülük fehér karszalagot viseltek, így jelezve, hogy támogatják a tiltakozókat.

A nagykórház igazgatója, Claudiu Puiac a Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének arról beszélt, hogy a kétórás figyelmeztető sztrájk ideje alatt a tevékenységet nem szakították félbe, minden beteget elláttak.

Ahol műtéteket halasztottak

Míg a sztrájkhoz csatlakozó Hargita és Maros megyei kórházak különböző osztályain, illetve a járóbeteg-rendelő szintjén sem maradt abba az egészségügyi tevékenység a figyelmeztető sztrájk alatt, Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója arról számolt be lapunknak, hogy

a kétórás tiltakozó akció alatt a műtéteket elhalasztották, és a járóbeteg-rendelőkben is későbbi időpontra hívták vissza a pácienseket.

Az igazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a munkabeszüntetés anyagi kiesést jelent a kórház számára, hiszen a két óra alatt el nem végzett vizsgálatokat nem tudják elszámolni az egészségbiztosító pénztárnak. A sürgősségen viszont dolgoztak, sőt a poliklinikán is megvizsgálták a sürgős eseteket.