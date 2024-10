A turizmus és a vendéglátás ágazata is folyamatos növekedésben van Magyarországon, a keleti, az alföldi régió pedig egyre inkább felkapott sok szempontból is. De nemcsak turisztikailag, hanem gazdasági szempontból is – hiszen a hazai és külföldi turisták mellett nagy cégek és vállalatok is itt találják meg számításaikat. Az biztos, hogy a szállodák, vendéglátó egységek nem unatkoznak – és nagy szükség van a munkaerő-utánpótlásra.