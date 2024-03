Egyre fiatalabb lányok válnak anyává, Maros megyében a legmagasabb a számuk

– osztotta meg velünk aggályait Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője. Mint elmondta, prevenciós tevékenységeket is szerveznek a partnerszervezetekkel közösen az olyan helyi közösségekben, ahol szükség van rá. De egy anyaközpontot is működtetnek, amely rezidenciális jellegű szolgáltatás, jelenleg is tíz anya (maguk is kiskorúak) és tíz gyerek lakik benne.

A gyermekvédelmi igazgatóság munkatársai