Egymásra mutogatás egy lepusztult épület kapcsán

Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Ifjúsági Ház két részből áll, két külön bejárata is van, de egybe van építve. Az egyik felében működik a kulturális központ, ahol egy négyszáz férőhelyes előadóterem is van, színpaddal, tágas folyosóval; itt kiállításokat, szakmai konferenciákat is szoktak szervezni. Ez az épületrész több kis termet foglal magába, és pincéje is jól ki van építve, évekig szórakozóhely működött benne. A kétcsillagosként besorolt ifjúsági szállodai részben 42 kétágyas szoba és egy apartman kapott helyet, és hozzá tartozik egy száz férőhelyes vendéglő is. Évekkel korábban ezeket a szállodai szobákat bérelni lehetett, és városnapok alkalmával ott szállásolták el a testvérvárosi küldöttségeket is.

Maior a jelenlegi városvezetést szidja

Mihai Eminescu múlt heti születésnapja alkalmával Claudiu Maior volt alpolgármester, jelenleg városi tanácsos egy kisfilmet készített a román költő nevét viselő épületről. Bemutatta, hogy milyen állapotban vannak a szobák, a vendéglő, és közben szidta a jelenlegi városvezetést, amely szerinte elhanyagolta az épületet, hagyta lepusztulni.