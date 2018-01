Egykori várak rekonstrukcióit lehet megcsodálni a székelyudvarhelyi múzeumban

a magyar történelem elválaszthatatlan a váraktól, hiszen ezek a legendák és az irodalom által is a köztudat részeivé váltak.

Mint elmondta, a főurak rezidenciái fontosak voltak, hiszen gyakran védelmi elemként is szolgáltak, emellett oda gyűjtötték be a terményeket,

az igazságszolgáltatás helyszínei is voltak, gazdasági centrumként is szolgált, de a gazdagabb réteg lakomáinak is helyet adtak.

A tárlaton 3D rekonstrukciók ábrázolják, hogy miként alakultak a várak belső terei, hogyan építették be a fejlesztéseket például a konyhákba.