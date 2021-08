Egykori munkásszálló helyett közösségi központ lesz Csíkcsicsóban

Pályázati támogatást nyert a csíkcsicsói önkormányzat egy, a község arculatát évtizedek óta rondító, elhanyagolt épület átalakítására. Az egykori vasúti munkásszállóból közösségi központot alakítanak ki, ahol az idősek nappali foglalkoztatása is helyet kap.

Az egykori tömbház elhasználódott, nagy szükség van a változtatásra • Fotó: Pinti Attila

Mint kérdésünkre Péter Lukács polgármester elmondta, az épület a múlt század hatvanas éveiben készült el, és a vasútépítő katonák szálláshelyéül szolgált, de később is a vasúttársaság használta, szolgálati lakásokként. Később egy helybeli lakos vásárolta meg felújítási, átalakítási szándékkal, de ezek az elképzelések sem váltak valóra.

Az ingatlan az évek folyamán elhasználódott, a nyílászárók jó része is hiányzik, falai több helyen áznak.

Nappali foglalkoztató időseknek

Hosszas elbírálás után végül nemrég vált biztossá, hogy a Norvég Alap támogatásra érdemesnek ítélte a csicsóiak elképzelését, és 1 millió euró értékű támogatást hagytak jóvá az épület átalakítására – a költségekhez a kormánynak 15 százalékkal kell hozzájárulnia. A támogatás feltétele, hogy 2023 végéig az átalakításnak el kell készülnie.

A pályázat szerint a volt tömbházban közösségi központot hoznak létre, amelynek legfontosabb célja az idősek nappali foglalkoztatása. Az épület konyhával, olvasóteremmel is fel lesz szerelve, de más szociális célú tevékenységeknek is helyet ad majd,

ezért a Gyulafehérvári Caritas katolikus szegélyszervezetet is partnerként vonják be a hasznosításba, ugyanakkor szakorvosi rendelést is szeretnének biztosítani – tudtuk meg.