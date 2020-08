Egyik a másik után – miért látni gyakran medvét Csíkszeredában?

Egyre több medve, ugyanannyi hely. A fiatal egyedek a lakott területeken próbálnak élelemhez jutni • Fotó: Pinti Attila

Miután szombaton elejtették a napok óta Csíkszeredába bejáró medvét, mindenki azt hihette, hogy elhárult a veszély és véget érnek a naponta többször érkező riasztások. Hétfőre virradóan azonban újabb Ro-Alert üzenetben figyelmeztettek egy medve jelenlétére a hargitai megyeszékhelyen, amit még a csíkszentlélekiek is megkaptak. Bebizonyosodott, hogy több medve is megközelítette a városközpontot az elmúlt napokban.

Hadnagy Lehel, a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság vezetője megkeresésünkre elmondta, mivel a medvék nincsenek azonosítóval ellátva, és rövid időn belül nagy távolság megtételére képesek, folyamatosan mozgásban vannak,

nehéz pontosan megbecsülni, hány példány él Csíkszereda közelében.

Azt viszont ő is megerősítette, a hétvégi esetek rávilágítottak arra, hogy több olyan egyed is van, amely a város utcáira merészkedik. Mint mondta, a szombaton elejtett nagyvadra már közel egy hónapja kértek kilövési engedélyt, mivel korábban is többször lehetett látni a város közelében. Azt viszont, hogy a vasárnap éjszaka észlelt újabb egyednek mi lesz a sorsa, még nem tudni. A szakember úgy fogalmazott: reméli, hogy a jövőben elkerüli a lakott területeket, de ha mégsem, és hivatalos felkérést kapnak, lépni fognak.

Arra is kitért, hogy mindkét esetben fiatal példányokról van szó, ami arról árulkodik, hogy a populáció jelentős megnövekedése miatt a kisebb egyedek kiszorulnak a természetes élőhelyükről, így kénytelenek új életteret keresni a megélhetésük érdekében, ezért merészkednek egyre gyakrabban lakott területekre. Ugyanez az oka annak is, hogy

már ott is látni medvéket, ahol korábban ez nem volt jellemző.

Zárásként kiemelte, nincs egy általánosan érvényes ajánlás arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha valaki medvével találkozik, de a legfontosabb talán az, hogy megőrizze a hidegvérét. Csendben kell megpróbálni visszahúzódni, és semmiképp sem ajánlott fotózni vagy másféleképpen bosszantani a vadállatot.

