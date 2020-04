Egyformán kezelnek minden fertőzöttet – állítja a prefektus

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Maros megye prefektusa közösségi oldalán szögezte le, hogy telefonon érdeklődött a Maros Megyei Klinikai Kórház és Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház vezetőségétől a koronavírussal fertőzött betegek ellátásról, állapotáról és bátran kijelentheti, hogy Maros megyében nemre és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenkit egyformán gondoznak, ápolnak, gyógyítanak, ellátnak.

Mara Toganel azért tartotta ezt fontosnak kihangsúlyozni, mert

a közösségi oldalakon több száz hozzászólás jelent meg, amelyekben a romák arra panaszkodtak, hogy a kórházban nincs megfelelő élelem, ellátás, nem adnak gyógyszereket és nem teljesítik kéréseiket.

A legfrissebb, vasárnap déli adatok szerint Maros megyében 217 koronavírussal fertőzött személy van, eddig 11-en gyógyultak meg és 13-an hunytak el. Az elmúlt 24 órában tizennéggyel növekedett a nyilvántartott, fertőzött betegek száma, ami nem kevés, de ha figyelembe vesszük, hogy szombaton az orvosi egyetem kutatólaboratóriumában 100 mintát vizsgáltak meg, akkor a 14 százalék az jó arány. Otthoni elkülönítésben 12 267 személy van, míg intézményes karanténban 464.

Szombaton is aktívak voltak a Maros megyei rendőrök, 228 pénzbírságot róttak ki, ezek összértéke 550 ezer lej. Az elkövetkező időszakban fokozott rendőri és katonai felügyeletre számíthatunk Maros megyében is, a rend őrei arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a kijárási tilalmat, ne találkozzanak szeretteikkel, barátaikkal, ismerőseikkel, töltsék az ünnepek szűk családi körben.