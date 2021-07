Egyfeszt képzőművészeti udvar: a kincs távolról jobban látszik

Művészeti galériává, alkotóhellyé változott a gyergyószentmiklósi zsinagóga az Egyfeszt idejére, itt működik a képzőművészeti udvar. Még két napig láthatók itt az elmúlt 50–70 év gyergyószéki alkotóinak ikonikus művei. Itt is bebizonyosodik, a mai, fiatal művészek nagyon is fontosnak tartják a gyökereiket, és ennek megmutatására törekednek is.