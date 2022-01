Egyetemisták, mesteriző diákok, doktoranduszok cégalapítását támogatják

60 ezer euróval támogatják a legjobb elképzelések megvalósítását • Fotó: László Ildikó

Helyet biztosítanak

Berkeczi Zsolt, a HBC kommunikációs munkatársa elmondta, szeretnék, ha minél több helybéli jelentkezne a megmérettetésre, amelynek gazdaságfejlesztő hatása van. Intézményük egyébként nem hivatalos partnere a projektnek, de támogatják azt: így például helyet is biztosítanak az említett kurzusok lebonyolításához. A sajtóeseményen jelen volt Bíró Barna Botond is, aki a HBC vezető tanácsának elnöki tisztségét tölti be. Ő is arra bátorította a jogosultakat, hogy használják ki a felkínált lehetőséget.