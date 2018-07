Egyetemi kínálat Marosvásárhelyen, magyar nyelven

Diákok a MOGYE könyvtárában. Érdemes belehúzni a tanulásba • Fotó: Beliczay László

MOGYE: próbafelvételi vasárnap

Július 16. és 21. között iratkozhatnak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen meghirdetett felvételire a diákok. A felvételit 25-én tartják – mondta el lapunknak Marton László, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke, hozzátéve, hogy azt megelőzően, július 15-én

próbafelvételin mérhetik fel tudásukat azok, akik a MOGYE-re készülnek.

Akik részt vesznek a szimuláción, nem csupán azt ellenőrzik, hogy mennyire tudják a felvételi vizsga anyagát, de a rendszerrel is megismerkednek, az időbeosztást is gyakorolhatják – figyelmeztetett Marton László, aki szerint az ismeretek felmérése is fontos, hiszen a felvételiig hátralévő tíz napban még sokat lehet tanulni, be lehet hozni az esetleges lemaradásokat.

A MOGYE idén is 600 tandíjmentes helyet hirdet és 490 tandíjkötelest. Az egyetem honlapján további információk is elérhetők.