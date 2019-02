Egyelőre nincs tartós megoldás a kóborkutya-kérdésre

Csíkszeredában tavaly 260 ebbel kezdték az évet, és 450 új egyedet fogadtak be • Fotó: Gecse Noémi

Az utcán magányosan vagy csapatokban csatangoló ebek helyzetét különböző módon próbálják megoldani az önkormányzatok. Míg Csíkszeredában a városházának egy alapítvánnyal van szerződése, Székelyudvarhelyen a hulladékkezeléssel is foglalkozó cég gyűjti be a kóbor kutyákat, Marosvásárhelyen pedig az önkormányzat tart fenn kutyamenhelyt. Csíkszeredából és Marosvásárhelyről évente több száz négylábút adnak örökbe Németországba.

Marosvásárhelyen az önkormányzat tartja fenn a kutyamenhelyet, ahol évente többször is nyílt napot tartanak, hogy bátorítsák az embereket az állatok örökbefogadására. Az utcán csatangoló ebeket sintérek fogják be. Minden állatot ivartalanítanak és számon tartanak. Amennyiben chippel rendelkező állatot találnak, értesítik a gazdáját, és kifizettetik vele a 200 lejes befogási díjat, valamint a napi ellátást. Ha nem akarja átvenni a kutyáját, feljelentik a rendőrségen, és jelentős pénzbírságra is számíthat. A városháza tájékoztatása szerint tavaly 360 gazdátlan ebet vittek be a menhelyre. Mint megtudtuk, az önkormányzatnak együttműködési szerződése van egy németországi alapítvánnyal, amely rendszeresen örökbefogadó családokat keres a vásárhelyi négylábúaknak.

Tavaly például 244 kutyát szállítottak ki Németországba.

A marosvásárhelyi városháza szakigazgatóságának pár évvel ezelőtt volt egy kezdeményezése, melynek értelmében nyilvántartásba akarták venni és ivartalanítani a többnyire romák által lakott utcákban és a Hidegvölgyben lévő kutyákat. Az indoklás szerint ezzel részben megakadályozták volna az ebek túlzott elszaporodását és felleltározhatták volna az esetleges harci kutyákat is. A tervezetet azonban az önkormányzati képviselők egy része nem támogatta, így nem valósult meg. Marosvásárhelyen egyébként nemcsak a romák által lakott városrészekből, hanem a környező településekről is gyűlnek a kutyák, a polgármester szerint autókkal hozzák a város határáig a megunt ebeket, majd ott szabadon engedik őket.