Egyelőre nem kerül új aszfaltréteg a Bethlen Gábor utcára Székelyudvarhelyen, de járhatóvá teszik

58 darab, 8 méter magas fémoszlopot, 64 ledes lámpatestet, 31 előregyártott beton aknát fognak elhelyezni, amelyek fogyasztói csatlakozó pontok is lesznek egyben.

Jelenleg tehát elég körülményesen lehet haladni az említett szakaszon, így arról érdeklődtünk a városházán, hogy mikor kerülhet új aszfaltréteg az úttestre és a járdákra. Mint Zörgő Noémi felvilágosított: a Bethlen Gábor utca szóban forgó szakasza is része a Nagy Mobilitási tervnek, így aszfaltozni csak annak részeként fognak, azonban

A munkálatok során az említett utca mindkét oldalán felmarták a járdák egy részén, és az útszéleken az aszfaltot, néhol pedig az úttesten keresztben is szükség volt az aszfalt feltörésére.

A kórház felőli oldalon már korábban elhelyezték a beton aknákat és elkezdték felállítani a fémoszlopokat, de a szemben lévő oldalon is jól haladnak a munkával, nemsokára az is elkészül.

a szakaszon még vízvezeték-cserét is eszközölni kell.

A sajtószóvivő arra is kitért, a nagy mobilitási tervben szereplő utcák jó része – például a Bethlen Gábor, a Tompa László, a Vár és az Orbán Balázs utca egy része is – olyan városrészen van, ahová a műemlékvédelem jóváhagyására is szükség van a munkálatok elkezdéséhez, ez pedig még nem érkezett meg,