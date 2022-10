Egyelőre leálltak a munkával a csíkszeredai parkban, azonban nemsokára folytatják

Mint Bors Béla csíkszeredai alpolgármestertől megtudtuk, a sok kulturális esemény miatt a földmunkákat több alkalommal is felfüggesztették, és emiatt ki kellett tolni a kivitelezési határidőt is. Ugyanakkor a nyár végi esőzések sem kedveztek az ásást igénylő munkáknak.

Évek óta készül a csíkszeredai önkormányzat a központi parkba elképzelt forrásház felépítésére, a projekt megvalósíthatósági tanulmányát 2019. januárjában fogadták el, amelyhez látványrajz is készült. A munka megkezdéséig ezután még három évet kellett várni, míg végül idén áprilisban hozzáfogtak a kupolás pavilon alapozásához.

Tavasszal épülhet a pumptrack pálya



Ugyancsak a központi parkba tervezett másik beruházásról, a biciklisek számára használható pumptrack pályáról is érdeklődtünk a csíkszeredai városházától. A projekt megvalósíthatósági tanulmányát áprilisban fogadta el a helyi önkormányzati képviselő-testület, amelynek becsült értékét 440 ezer lejben határoztak meg. Méretét tekintve, 209 négyzetméteres nagyságú területen 101 méteres pályát építenének, oda, ahol eddig is kerékpározók bringáztak. Bors Béla ezzel a projekttel kapcsolatban elmondta, már megkötötték a szerződést a tervezésre és kivitelezésre, nemsokára pedig a végleges terv is elkészül. Ezután következik az építkezési engedély beszerzése. Várhatóan a kivitelezésre tavasszal kerül sor, a munkálatok elvégzésére négy hónapja lesz az építőnek.