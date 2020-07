Egyelőre kevesen veszik igénybe a hargitafürdői mofettát

A mofetta olasz szó, amely a latin mephitis szóból („bűzös kipárolgás”) származik. A koronavírus ennek a gyógykezelési formának is keresztbe tett • Fotó: Veres Nándor

– emelte ki, amit mi is kipróbáltunk, és valóban nehézkessé vált a zárt helyiségben a levegővétel. Ezt a bent levő, kezelésen részt vevő csoport tagjai is megerősítették, akik minden évben részt vesznek, legalább egy tíz napos kezelésen. „Sokszor még maszk nélkül is nehezen bírjuk ki a fél órát, egyébként pedig megtartjuk a távolságot egymástól, ahogy kérik” – mondta el az egyikük. Egy másik, Zetelakáról érkező pár elmondta, ők tavasszal és ősszel is beiktatnak egy 10-10 napos kezelést, viszont nem maradnak Hargitafürdőn, kényelmesebb számukra, ha minden nap hazaautóznak.

Ha őszinte akarok lenni, még maszk nélkül is kellemetlen és nehézkes odabent a levegővétel. A vendégek is olykor panaszkodnak, hogy ezt nehéz betartani a kiáramló gázzal körbevett térben

Plakátokkal és szóban is figyelmeztetik a látogatókat a másfél méteres távolság és a kötelező maszkviselet használatára, ám a tapasztalatok alapján ő is fenntartásokkal kezeli a kötelezettséget.

A legtöbben Udvarhelyről

Tavalyhoz képest a belépők árai nem változtak: egy alkalomra a belépő 8 lejbe kerül, a hatnapos bérlet (napi két belépővel) 40, míg a tíz napos (szintén napi két kezeléssel) 70 lej. A pénzügyi nehézségekre visszatérve megjegyezte:

a visszatérő vendégek körében észrevették, hogy a korábbi tíz napos bérletesek már kevesebbet tudnak rászánni a kezelésre, így a hatnapos lehetőség mellett döntenek inkább.

A legtöbb vendég Székelyudvarhely környékéről érkezik, ők is sok esetben csoportosan, de Magyarországról is szoktak érkezni látogatók. „Szinte minden vendég évről-évre visszajár hozzánk. Sokan tavasszal és ősszel is eltöltenek itt néhány napot” – tette hozzá Both Irén. Rámutatott: volt időszak, amikor a két mofettában 45 személy is bent tudott tartózkodni, most a kötelező szabályok miatt ez lecsökkent 15-re, de

egyelőre nincs annyi látogatójuk, hogy korlátozni kellene a bent levők számát.

A mofettáról



A mofetta vulkáni utótevékenységhez kötődő, főleg szén-dioxidból álló gázfeltörés. A természetben előforduló mofettákat évszázadok óta ismerik és használják. Ma egyrészt szén-dioxidos szárazfürdőként gyógyszállók kínálják, újabban wellness-szolgáltatások keretében speciális készülékekkel utánozzák is a hatását.