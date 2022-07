Egyelőre kevesen pályáztak elektromosautó-töltőállomások kiépítésére Székelyföldön

Ugyanakkor magáncégek is jelentős összegeket fektettek be az elektromos autók töltőpontjainak kiépítésébe. Az Európai Bizottság által február 9-én közzétett, Az elektromos járművek feltöltésének árazása Európában című jelentésből kiderül, hogy 2019-ben Romániában 376 nyilvános elektromosautó-töltőállomás működött. Új hivatalos statisztikák nincsenek a töltőállomások számáról, de a hatóságok legutóbbi becslése szerint az elektromos töltőpontok száma megközelíti a háromezret. Különböző támogatásokkal ugyanakkor tovább növelnék ezek számát, például az országos helyreállítási terv (PNRR) és a Környezetvédelmi Alap lehetőségei által.

Maros megyében 23 település nyújtott be igénylést: Bala, Balavásár, Bátos, Székelybere, Koronka, Maroskeresztúr, Nagyernye, Vámosgálfalva, Marossárpatak, Görgényszentimre, Görgényhodák, Mezőmadaras, Mikefalva, Szásznádas, Mezőrücs, Marosoroszfalu, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Küküllőszéplak, Mezőtóhát, Segesvár, Nyárádszereda és Nagysármás. Hargita megyében a megyei tanács mellett hét településen nyújtottak be támogatási kérelmet: Korondon, Csíkszentmihályon, Galambfalván, Madéfalván, Gyergyóújfaluban, Csíkszeredában és Szentegyházán. Kovászna megyében még ennél is kevesebb, mindössze három település élt a lehetőséggel: Kökös, Szitabodza és Bodzaforduló.

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője rámutatott, több pályázati lehetőséget is kihasználva összesen tizennyolc elektromosautó-töltőállomás létrehozásáért igényeltek támogatást. A városvezetés egyelőre mérlegeli, hogy szükség van-e arra, hogy a Környezetvédelmi Alapnál is hasonló igénylést adjanak le. Kérdéses ugyanis, hogy a település villanyhálózata ki tudna szolgálni még több töltőállomást. Adott ugyanis, hogy például milyen típusú trafóházakhoz kell csatlakoztatni ezeket – a körülmények pedig nem mindenhol megfelelőek.

Noha tudnak a lehetőségről, eddig még nem adott le pályázatot a Környezetvédelmi Alaphoz elektromosautó-töltőállomások megépítése érdekében a zetelaki önkormányzat, mivel számos más munkát kellett elvégezzenek, amelyek prioritást élveztek – fejtette ki lapunknak Nagy Attila helyi polgármester. Hozzátette, ebbéli törekvéseiket az is hátráltatta, hogy korábban nem volt világos, hogy megyei szinten közösen, vagy egyenként helyileg kell pályázzanak a települések. Mint mondta, a költségvetési tételeik között ugyanakkor szerepel a projekt, már ki is jelöltek két helyszínt a majdani építkezésre – a községközpontban, illetve Zeteváralján. Az elöljáró közölte, azon fognak dolgozni, hogy még idén pályázhassanak a töltőállomásokért, de ha ez mégsem sikerül, akkor jövőre mindenképp megteszik ezt.

Csíkszentdomokoson ezután tervezik a kérés benyújtását Karda Róbert polgármester szerint. Érdeklődésünkre rámutatott: a beruházásnak megfelelő áramerősséget kell biztosítani, eddig ennek megteremtésén dolgoztak, és hamarosan benyújtják az igénylést. Terveik szerint a helyi uszoda parkolójában kap majd helyet a töltőállomás, hogy könnyebb legyen eltölteni az időt, amíg feltöltődik a jármű. Arra is rámutatott, hogy egyre több a zöld autó a településen, így nő az igény a beruházás iránt. Tusnádfürdőn azért nem éltek a Környezetvédelmi Alap programja adta lehetőséggel, mert már pályáztak hat töltőállomás kiépítésére az országos helyreállítási terv (PNRR) által. Butyka Zsolt polgármester szerint a fejlesztés a helyiek és a fürdővárosba érkező turisták számára is segítséget jelent majd.

Másfelől azt is számításba kell vegyék, hogy egy elektromosautó-töltőállomás nagyjából három parkolóhelyet foglal el – ennyit kell hozzárendelni –, amelyekből jelenleg is hiány van a városban.

Már léptek

Maros megyében a lista szerint a pályázók közül hiányzik többek között Marosvásárhely, Szászrégen, Szováta és számos község a Nyárád-mentéről is. Hétfőn a marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól megtudtuk, hogy időközben a pályázatot leadták, és a napokban meg is kapták a jóváhagyást rá. Szászrégenben is összeállították a pályázat iratcsomóját – tájékoztatott Gál Előd, a polgármesteri hivatal munkatársa, aki elmondta, az önkormányzatnak még tanácsi határozatot kell hoznia, a határozattervezetet éppen hétfőn nyújtották be. „Öt darabra pályázunk, de előbb a tanácsnak is jóvá kell ezt hagynia. A legközelebbi tanácsülésen napirendre tűzzük” – magyarázta a városháza munkatársa.

Csíkfalván Balogh István polgármester szerint azért nem használták ki a környezetvédelmi minisztérium nyújtotta lehetőséget, mert a helyi alapból már pályáztak egy töltőállomásra. „Ez az egy vidéki környezetben elég lesz, nem szándékszunk többre pályázni” – mondta az elöljáró.