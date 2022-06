Egyelőre kevés helyen lehet felfrissülni a kánikulában

Marosvásárhelyen mindössze egy köztéri szökőkút működik, azt a napokban indították el, a központban, a Színház téren sétálók nagy örömére. Csíkszeredában ennél bőségesebb a választék, de itt is vannak olyan létesítmények, amelyek egyelőre nem csobognak.

A nyári kánikulában a szökőkutak igazi oázist jelentenek kicsiknek, nagyoknak, de madaraknak, kutyáknak is, hiszen a mellettük érezhető vízpermet hűsíti a levegőt, kibírhatóvá teszi az egyre gyakoribb hőhullámokat.

Mint a városháza sajtószóvivőjétől, Borsos Csabától megtudtuk, két szökőkút szerepelt abban a szerződésben, amelyet a városháza egy szakcéggel kötött: a Színház téri mellett a Gyémánt parkban levő felújítása, működésbe helyezése is benne volt. A javítási munkálatokra vonatkozó szerződés tartalmazza az eltömődött fúvókák, a szökőkutak egyes meghibásodott, elavult alkatrészeinek cseréjét, a fertőtlenítőszereket tartalmazó szűrők cseréjét és a higiéniai munkálatokat. A szerződés értéke hozzávetőlegesen 120 ezer lej, és miután a Színház téri szökőkút már működik, remélik, hogy hamarosan a Gyémánt parkban levőnél is hűsölhetnek a marosvásárhelyiek.

Csíkszeredában – újdonságként – nemrég nyitottak meg a felújított Octavian Goga sétányon egy olyan ivókutat, amelynek alsó szintjén a házi kedvencek is olthatják szomjukat.

Mint Bors Béla csíkszeredai alpolgármestertől megtudtuk, a város többi részén is lesz hasonló ivókút, amennyiben lesz igény rá. Jelenleg egyébként működik az Állomás téri szökőkút, továbbá a Mikó-vár előtti. A rendőrség előtti létesítmény azonban továbbra sem működik. Javításra szorul a Szabadság téren levő szökőkút is, így egyelőre azt nem indították be.