Egyelőre csak a kultúrház felújításának befejezésére vehet fel hitelt Gyergyószentmiklós

Egy korábbi tanácsülésen arról döntött a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület, hogy 19 millió lej kincstári hitelt vesz fel a folyamatban levő nagyobb beruházások önrészeinek biztosításához, most pedig újra napirendre került a téma. Mint kiderült, jelenleg csak hárommillió lej hitelt kaphat a város.

Ezt már többször beterjesztette a polgármester, de a kórház korábban is és most is jelezte, hogy jelenlegi formájában nem kívánja átvenni az elkészült beruházást.

korábban írtuk Gyergyószentmiklósi kórházfelújítás: lift nélkül nem teljes az öröm Öt évvel ezelőtt elkezdett fejlesztéseket kénytelenek újragondolni a gyergyószentmiklósi kórháznál, mivel sok tekintetben változtak az elvárások. Jelenlegi formájában az intézmény nem szeretné átvenni az új épületrészt. A megoldáshoz párbeszéd kellene.

Az ügy részleteit Benedek Csaba ismertette újból, és kiderült: semmilyen változás nem történt azóta, hogy ezt legutóbb tárgyalták.

Csergő Tibor polgármester válaszában kifejtette, hogy ezügyben többször leveleztek a finanszírozó hatósággal, annak pedig az az álláspontja, hogy