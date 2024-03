Gyergyószentmiklósi kórházfelújítás: lift nélkül nem teljes az öröm

A 2018-ban Ferenczy István akkori kórházmenedzser és Nagy Zoltán korábbi polgármester fejlesztési szándékából indult projekt számos hiánypótló orvosi eszköz megvásárlására és felületbővítés kivitelezésére adott lehetőséget uniós finanszírozásból (CT, csontsűrűségmérő eszköz, korszerű röntgenkészülékek, mammográf, egyéb, kivizsgálásokhoz használt eszközök). Ennek keretében került sor a járóbeteg-rendelőintézet tetőzetének beépítésére is, ahol új helyiséget alakítottak ki. Akkor

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület egyik korábbi ülésén újra napirendre került az a tervezet, amellyel a polgármesteri hivatal átadta volna a kórháznak az épületegyüttes újonnan kialakított manzárdrészét. A képviselők nem támogatták a javaslatot, miután elhangzott, hogy a kórház jelenlegi formájában nem tudná megfelelően hasznosítani az új helyiségeket. Majd akkor döntenek erről, amikor minden érintett részvételével alaposan átbeszélik a kérdést – hangzott ott el. Fülöp Enikő kórházmenedzsert ennek kapcsán arra kértük, hogy tájékoztasson arról, miként is alakult így a helyzet.

valamint egy gasztroenterológiai kabinet is létesül (a kórháznál fellelhető akták értelmében).

ha fel is költözne a labor, a földszinten továbbra is fent kell tartani azt a helyiséget, ahol a betegadatok rögzítése és a vérvétel történik.

Ezeket az észrevételeket már az új kórházmenedzser jelezte 2021-ben, amikor még az építkezés nem indult el, a tervek módosítását kérve. Azt követően is számos átiratban jelezte ezt a polgármesteri hivatalnak a beazonosított hiányosságot, de minden eredmény nélkül,

Ugyanakkor a kórházi betegek mintáinak szállítása a laboratóriumban is megváltozna, mert a járóbeteg-rendelő folyosóin várakozó betegek között kellene a laborba vinni a vér-, széklet- és vizeletmintákat, ami ismét nem szakszerű módszer. Lift nélkül úgyszintén nem lehet semmilyen orvosi szolgáltatást végezni a manzárdon.

Amint jeleztem a polgármesteri hivatalnak is több ízben, létrejött egy új, korszerű épületrészünk, azonban azt az eredeti projektben szereplő elképzeléseknek megfelelően nem tudjuk használni, a helyhiányunk nem oldódik meg” – mutatott rá Fülöp Enikő.

Lenne észszerű megoldás

Átgondolva a lehetőségeket megszületett egy olyan ötlet – számolt be a kórházmenedzser –, miszerint a manzárdra költöztetnék a kórház irodáit, és a felszabaduló helyiségekben alakítanának ki új felületeket betegellátásra. Ezáltal az új szárny is megfelelően ki lenne használva, és új rendelőknek is lenne hely.

Ezt a javaslatot még múlt év novemberében benyújtotta a polgármesteri hivatalnak, és személyesen is többször beszélt erről Csergő Tibor polgármesterrel, kérve, hogy a projektben ennek a szellemében kérjenek módosításokat a finanszírozó hatóságtól. Azóta azonban