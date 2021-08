Egyedi, mindenki számára elfogadható címert szeretnének a bögöziek, de nincs egyetértés

Több javaslat is érkezett a bögözi polgármesteri hivatalhoz, hogy milyen elemeket tartalmazzon Bögöz község címere, ám a legutóbbi közvitán, amelyre egy szakembert is elhívtak, nem sikerült megalkotni a mindenki számára megfelelő változatot.

Nem sikerült dűlőre jutni a bögözi címerről. Még várni kell a hivatalosítására • Fotó: Erdély Bálint Előd

Székelyföld több települése is saját címer mellett döntött, ezek közül néhányat el is fogadott az illetékes bizottság, majd végső körben a kormány – így történt nemrég többek között Gyimesközéplok és Csíkszentmárton esetében. Bögöz vezetősége még korábban eldöntötte, hogy nekik is saját, helyi identitást erősítő címerre van szükségük. A cél az, hogy ezt minél inkább magukénak érezhessék a helybéliek, ezért felhívást tettek közzé, amelyben javaslatokat kértek a lakóktól arra, hogy milyen elemeket tartalmazzon a szimbólum.

HIRDETÉS

Van elképzelés

Ülkei Zoltán bögözi polgármester lapunknak elmondta, számos alkotást küldtek a lakók a pályázatukra, a legjobb munkákat díjazták is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy feltétlenül a díjazott elemeket használják fel a címer megalkotásánál – hangsúlyozta –, csupán annyit, hogy ezeket is mérlegelik, esetleg választanak közülük.

A legfontosabb és legtöbbször javasolt jelképek között a kereszt, a búzakalász, valamint Szent László kardja szerepelt.

Ugyanakkor a polgármester szerint az is lényeges lenne, hogy valamilyen módon az 1848-as agyagfalvi nemzetgyűlést is szimbolizálják.

Kivárnak

Már tartottak a témában egy közgyűlést, amelyen több javaslat is elhangzott, de

nem sikerült dűlőre jutni.

Ezen jelen volt egy heraldikus is, aki például a bögözi református templomban talált címer felhasználása mellett érvelt, amelyen egy kardot tartó kar szerepelt, ahogyan a penge egy medvefejet és egy szívet döf át. Ezt azonban túl általánosnak gondolták, egyedibb jelképet szeretnének. Ülkei közölte, e hónap végén újabb közvitát szerveznek, amelyen remélhetőleg majd sikerül dönteni. Az eredeti tervek szerint szerették volna, ha már idén sikerül hivatalosan is elfogadtatni az új címert, ám a polgármester szerint az sem baj, ha ez mégsem jön össze. Ennél ugyanis szerinte fontosabb, hogy mindenki számára elfogadható legyen a jelkép.