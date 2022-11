Egyben sült fogás: két napig készült az ebéd a sertéshúsból

Több kilogrammos sertéshúsokat helyezett az asztalra legutóbbi találkozásunkkor Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki egy igazán finom sült elkészítését mutatta be. Kétnapos munkáról volt szó, amelynek során először előpirítani, majd kemencében sütni is kellett az alapanyagokat. Az erőfeszítésekért a munka eredménye kárpótolt.

Egyébként egyben hagyott paprikát, paradicsomot, lila hagymát és hámozatlan fokhagymát is helyezett a jókora serpenyőbe. Ízesítésként pedig még babérlevelet is használt. Amint kellő mértékű kéreg alakult ki a húsokon, felkarikázott petrezselyemgyökeret és sárgarépát is szórt rájuk. Némi pirítást követően vizet és fehérbort is adagolt a serpenyőbe, majd kisvártatva elzárta a gáztűzhelyt.