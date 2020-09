Egy teljes havi átlagmennyiséggel kevesebb vért adtak idén Hargita megyében

Továbbra is vérhiány van Hargita megyében, a múlt év azonos időszakához képest egy hónapnyi mennyiséggel kevesebb vért tudott csak begyűjteni idén a megyei vérközpont. A daganatos, illetve koronavírusos betegek vérplazmás kezeléséhez szükséges készülék beszerzési módját illetően történtek már előrelépések.

A megszokottnál is nagyobb volt idén a nyári hónapokra jellemző hiány, ami őszre is kitolódott • Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az utóbbi időben sem enyhült a megyében a nyáron tapasztalt súlyos vérhiány, továbbra is túl kevesen adnak vért. Év elejétől augusztus végéig egy havi átlagmennyiséggel kevesebb vért adtak a véradók, ez 440 adaggal kevesebb mennyiséget jelent.

Jelenleg leginkább 0-ás és AB Rh-negatív faktorú vérből van a szükségesnél kisebb készlete a Hargita Megyei Vérközpontnak

– tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Kopacz Ildikótól. Elmondta, műtéti beavatkozások, különböző kezelések esetén a hozzátartozók egy része toboroz véradókat, de a személyre szóló véradások száma általában alacsony. Fontos, hogy a betegek hozzátartozói tudatában legyenek a véradás fontosságának, illetve az orvosoknak is kötelessége népszerűsíteni a véradást – mondta az intézmény vezetője.

Mivel a megyei vérközpontnál dolgozók tapasztalata szerint a potenciális véradók egy részét továbbra is a koronavírusteszttől és egy esetleges pozitív eredménytől való félelem tántorítja el a véradástól, Kopacz Ildikó ismét nyomatékosította:

nem végeznek koronavírustesztet, sem Covid-ellentest vizsgálatot a véradásnál, csak a szokásos kötelező vizsgálatokat végzik el.

Júliusban adtunk hírt róla, hogy a megyei vérközpontnak szüksége lenne egy speciális készülékre, amellyel hatékonyan végezhető el a vérvétel a súlyos lefolyású koronavírusos megbetegedésben szenvedők kezeléséhez szükséges vérplazma elkülönítésére. Az aferéziskészülék ugyanakkor a daganatos betegek kezelésében is óriási hasznára lenne az intézménynek.

A Hargita Megyei Vérközpont korábban már a megyei tanácshoz, illetve Bukarestbe is küldött kérést a gép beszerzése érdekében, ugyanis ők állami intézményként nem kezdeményezhetnek adománygyűjtést. A készüléket még nem sikerült beszerezni, de amint azt megtudtuk, az ügyben már történtek előrelépések. Kopacz Ildikó elmondta,

felvette a kapcsolatot velük egy székelyudvarhelyi vállalkozó, aki szívügyének tekinti a készülék beszerzését.

Ha a megyei tanács nem tudja megvásárolni az eszközt, akkor egy egyesület létrehozása által tudják megteremteni a jogi formáját annak, hogy adományokat fogadhassanak az aferéziskészülék megvásárlásához szükséges összeg összegyűjtésére.

Mire jó ez a készülék?

A készülék a véradás során a donor véréből vonja ki a daganatos betegek kezeléséhez szükséges plazmát vagy trombocitákat – és koronavírusos betegek esetén a kezeléséhez szükséges, antitesteket is tartalmazó vérplazmát –, a többi vérkomponenst pedig visszajuttatja a szervezetbe. A plazmát ugyan hagyományos módszerrel is ki lehet vonni a vérből – ezt a megyében is el tudják végezni –, de ez jóval kevésbé hatékony eljárás és csak egy egységnyi plazma begyűjtését teszi lehetővé egy véradás alkalmával.

A koronavírus-kezeléshez megfelelő vérplazmával rendelkező gyógyultak más megyékbe történő átirányítása véradás céljából körülményes, ugyanakkor országszerte óriási az igény, de nagy hiány van megfelelő plazmából, így más megyékből történő beszerzése is nagyon bizonytalan. A megyei vérközpontnál ezért úgy döntöttek, a hagyományos módon fognak vérplazmát begyűjteni a kritériumoknak megfelelő, koronavírusból kigyógyult önkéntes plazmadonoroktól, hogy szükség esetén Hargita megyében is legyen készleten néhány adag, Covid-antitesteket tartalmazó vérplazma.