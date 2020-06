Egy ló leterítésével hencegett – felháborodott az internet népe

Elszabadultak az indulatok a Facebookon, miután egy bikafalvi férfi egy ló leterítésével dicsekedett bejegyzésében. A székelyudvarhelyi helyi rendőrségnél – az állami rendőröket is bevonva – állatkínzás gyanújával indítottak vizsgálatot az ügyben. Kiderült, hogy más körülmények között pusztult el a ló.

A helyi rendőrség Facebook-oldalán még elérhető a poszt képernyőmentése. Ami egyszer felkerült az internetre... • Fotó: facebook/Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

„Ó, Istenem! Nem hiszem el, hogy élhet ilyen ember a földön, aki kínozza az állatokat! Remélem, hogy a tettes megkapja a méltó büntetését” – ez csak egyike a sok hasonló reakciónak, amely a Facebookon megjelent, miután egy bikafalvi férfi egy ló leterítésével dicsekedett, fényképet is mellékelve a bejegyzése mellé. Az elkövető – „munkáját” méltatva – örömét fejezte ki, hogy nem kell már enni adjon a jószágnak.

A közösségi felháborodást látva azonnal törölte bejegyzését a férfi, ám az időközben a székelyudvarhelyi helyi rendőrséghez is eljutott, amely vizsgálódni kezdett az ügyben. László Szabolcs, az egység vezetője lapunknak elmondta, elfogadhatatlannak tartják az állatkínzást, illetve a hasonló viselkedést, ezért is igyekeztek fényt deríteni a történtekre. A vizsgálatba természetesen az állami rendőröket is bevonták. Az igazgató rámutatott, kapcsolatba léptek a vélt elkövetővel, aki azt állította, hogy félreértelmezték a bejegyzését, ugyanis nem ő vette el az állat életét. Elmondása szerint külföldön tartózkodik egy gyerektáborban, ahol

egy ló megsérült, majd veszélyessé vált a kicsikre nézve, és ezért kellett ártalmatlanítani a jószágot, amelyet végül állatorvos altatott el.

Az elmondottak beigazolódtak a vizsgálatok során, így valószínűleg egy rosszul megfogalmazott hencegés kelthetett vitát az interneten – közölte László, megjegyezve, hogy mivel az eset nem az ország területén történt, így a további nyomozás nem a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik.

Romániában egyébként a helyzet súlyosságától függően nemcsak pénzbírság, de börtönbüntetés is kiszabható az állatok megkínzásáért és megöléséért.