Egy hónap sem kell, és megnövekednek a medvekárok a populáció túlszaporodása miatt

Gyergyó-, Csík- és Udvarhelyszéken is aktívak már a medvék – van olyan település is, ahol háziállatokra támadtak, de egyelőre ez nem jellemző. A vadásztársulatok vezetői szerint a későbbiekben azonban a tavalyinál is több probléma lesz.

Vadkamerával fényképezték le a medvéket • Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

Jelenleg az általunk kihelyezett ételszóróknál táplálkoznak a medvék, olyan etető is van, ahová hat-hét nagyvad is eljár

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója portálunknak elmondta, hogy rengeteg medvét látni a területeiken lévő etetőknél, úgyhogy most már azok a nagyvadak is aktívak, amelyek aludtak téli álmot. Noha egyelőre nem tudnak sok káresetről,

Mindemellett ellenőrzéseik során számtalan lábnyomot találtak. A vadászok ugyanis megkezdték a vadszámlálást, hogy pontos adatokkal tudjanak szolgálni, amennyiben kérik ezt a környezetvédelmi minisztériumtól. Arra is kitért, hogy egyelőre nem érkezett hozzájuk kárjelentés a nagyvadakkal kapcsolatban. Ez amiatt is lehet, hogy egyelőre nincsenek a legelőkön a háziállatok, de a falvak környékén is csak most indulnak a tavaszi munkálatok, így ott sem találnak ennivalót.