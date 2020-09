Egy hónap alatt majdnem nyolcszázzal nőtt a regisztrált munkanélküliek száma Hargita megyében

Hatezer fölé nőtt a munkanélküliek száma augusztus végére Hargita megyében. Megugrott az állástalanok száma az elmúlt hónapban, majdnem 800-an váltak regisztrált munkanélkülivé – ez még úgy is jelentős növekedés, hogy egy részüket nem az elbocsátottak, hanem a középiskolát frissen befejezők teszik ki. A munkaerőpiacon tapasztalható bizonytalanságra utalnak a kényszerszabadságok felfüggesztésére biztosított állami támogatás igénylési adatai is.

A legmasszívabb elbocsátások a készruhaiparban voltak. Szeptemberre is be van tervezve már egy tömeges elbocsátás a szektorban. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Augusztus végéig 6028 munkanélkülit regisztráltunk. Ez elég jelentős növekedést jelent” – foglalta össze és jellemezte az éves munkanélküliségi adatokat lapunknak Tiberiu Pănescu, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség vezérigazgatója. Az intézmény adatai jól mutatják a munkanélküliségi ráta növekedését:

júliusban valamivel több mint 100-an váltak munkanélkülivé megyeszerte, augusztusban viszont 785-en.

Ez még úgy is ugrásszerű növekedésnek tekinthető, hogy a közel 800 új regisztrált munkanélküli közül mintegy 400-at a középiskolát frissen befejezők – tehát nem elbocsátott alkalmazottak – teszik ki. Részben ez miatt egyébként megnőtt a 25 évnél fiatalabb munkanélküliek részaránya.

HIRDETÉS

A múlt év azonos időszakának a munkanélküliségi adatait figyelembe véve is azt láthatjuk, hogy idén – nagyrészt a koronavírus-járvány okozta válság következtében – romlottak a foglalkoztatottsági mutatók Hargita megyében:

miközben 2019 augusztusának végén 5300 regisztrált munkanélküli szerepelt az ügynökség nyilvántartásában, addig idén augusztus végén ez a szám 6028 volt, azaz több mint hétszázzal nagyobb, mint tavaly ilyenkor.

„Folytatódni fog”

Tömeges elbocsátások során az elmúlt két hónapban mintegy 450-en veszítették el az állásukat Hargita megyében, többnyire a textiliparban. A csoportos elbocsátásokra vonatkozó, előre történő bejelentési kötelezettség miatt az ügynökségnél már tudnak róla, hogy

szeptemberben is lesz még egy nagyjából száz fős elbocsátás a készruhaiparban.

Tiberiu Pănescu azonban azt is megjegyezte, „sajnos nagy a valószínűsége, hogy ez folytatódni fog”, azaz kapnak majd új bejelentéseket is. Ugyanakkor a pótérettségi, illetve az egyetem befejezése után várható bejelentkezések miatt is

a munkanélküliség további növekedésére számít a munkaerő-elhelyező ügynökség vezetője.

Nem mindenki kért mentőövet

Az intézmény adatai arra utalnak, hogy a korlátozások feloldása, illetve a foglalkoztatást ösztönző állami támogatások hatására sem szűnt meg a bizonytalanság a munkaerőpiacon. Erre utal, hogy

Hargita megyében a korábban kényszerszabadságot elrendelő vállalkozásoknak mintegy harmada nem igényelte a kényszerszabadság felfüggesztésére, tehát alkalmazottai újbóli foglalkoztatására nyújtott 41,5 százalékos állami bértámogatást.

Ez nem azt jelenti, hogy ezek kivétel nélkül nem tudtak újraindulni és elbocsátották alkalmazottaikat, hanem azt, hogy nem merték vállalni azt, hogy a támogatásért cserébe három hónapig biztosan munkát tudnak adni az érintett alkalmazottaknak, inkább a támogatást mellőzve, önerőből indultak újra – magyarázta Tiberiu Pănescu. Mintegy 700-800 Hargita megyei vállalkozás lehet hasonló helyzetben, ugyanis korábban mintegy 2000 rendelt el kényszerszabadságot 14 000 alkalmazott esetében, de

1200-1300 cég utólag élt a kényszerszabadság felfüggesztésére nyújtott 41,5 százalékos állami bértámogatás lehetőségével.

Az ügynökség júniusra 1153 vállalkozás 8578 alkalmazottja esetében összesen 8,4 millió lejnyi bértámogatást utalt ki, júliusra pedig 949 cég 4567 alkalmazottja esetében 4,58 millió lejt, de további 132 támogatásra jogosult cég esetében várják, hogy az állam átutalja a szükséges pénzeket.

Felmérésbe kezdenek

A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség ezen a héten felmérésbe kezd a Hargita megyei vállalkozások körében.

Az online kérdőív segítségével arra szeretnének választ kapni, hogy a cégek miként látják az elkövetkező hónapokat, milyen kihívásokkal kell megküzdjenek.

Rákérdeznek arra is, hogy kénytelenek lesznek-e elbocsátásokat végrehajtani vagy meg tudják tartani alkalmazottaikat, esetleg még alkalmazni is tudnak. Az ügynökségnél arra számítanak, hogy a felmérés eredményei alapján pontosabb képet kapnak arról, hogy mekkora támogatási költségvetésre lesz szükségük az elkövetkező időszakban, illetve milyen átképzéseket, és milyen, az ügynökség által finanszírozott tanfolyamokat kellene indítani annak érdekében, hogy a személyzetbővítést tervező vállalkozások munkaerőt találjanak – tudtuk meg az intézmény vezérigazgatójától. A felmérés eredménye várhatóan szeptember végére készül el.